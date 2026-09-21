Lastbil kolliderade med vildsvin – Två viltolyckor på morgonen

Två viltolyckor inträffade i STO under måndagsmorgonen. I Ödsmål, Stenungsund kolliderade en lastbil med ett vildsvin och på Tjörn blev en personbil kraftigt skadad efter en kollision med en älg.
Den första olyckan inträffade vid 06-tiden på länsväg 723 vid Kållekärr på Tjörn.
En personbil kolliderade med en älg. Älgen dog i samband med olyckan och eftersöksjägare kontaktades.
Personbilen fick kraftiga skador. Polisen har inga uppgifter om några personskador.
Lastbil kolliderade med vildsvin
Klockan 06.50 inträffade ytterligare en viltolycka, den här gången på länsväg 656 vid Ödsmål.
En lastbil kolliderade med ett vildsvin. Djuret lämnade platsen efter kollisionen och en eftersöksjägare kallades ut för att söka efter det.
Inga större skador rapporterades i samband med olyckan.
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https://nyhetersto.se/2026/09/21/lastbil-kolliderade-med-vildsvin-tva-viltolyckor-pa-morgonen/