Man misstänks för narkotikabrott

Stenungsund
Foto: NYHETERsto - Arkivbild

En man i 30-årsåldern misstänks för narkotikabrott efter att ha kontrollerats av polis i Spekeröd under natten mot måndagen.

Text: Redaktionen - NYHETERsto
Publicerad: 21 september 2026 12:09
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Händelsen inträffade vid 04-tiden.

Polisen påträffade mannen och bedömde att han visade tydliga tecken på narkotikapåverkan. I samband med kontrollen anträffades även en mindre mängd misstänkt narkotika.

En anmälan om narkotikabrott genom eget bruk samt innehav har upprättats.

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