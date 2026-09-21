Man misstänks för narkotikabrott

En man i 30-årsåldern misstänks för narkotikabrott efter att ha kontrollerats av polis i Spekeröd under natten mot måndagen.
Händelsen inträffade vid 04-tiden.
Polisen påträffade mannen och bedömde att han visade tydliga tecken på narkotikapåverkan. I samband med kontrollen anträffades även en mindre mängd misstänkt narkotika.
En anmälan om narkotikabrott genom eget bruk samt innehav har upprättats.
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https://nyhetersto.se/2026/09/21/man-misstanks-for-narkotikabrott-3/