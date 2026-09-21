Nästan 600 viltolyckor i STO – Stenungsund satte nytt negativt rekord

Nästan 600 viltolyckor rapporterades i Stenungsund, Tjörn och Orust under förra året. Flest hade Orust med 274 olyckor – samtidigt noterade Stenungsund det högsta antalet på minst tio år. det visar en sammanställning från försäkringsbolaget IF.

Text: Mikael Berglund Dela

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Totalt registrerades 591 viltolyckor i de tre STO-kommunerna under 2025, enligt statistik från Nationella viltolycksrådet som sammanställts av försäkringsbolaget If.

Orust hade flest med 274 rapporterade olyckor, följt av Stenungsund med 184 och Tjörn med 133.

Viltolyckor i STO 2025

Kommun Viltolyckor 2025 Orust 274 Stenungsund 184 Tjörn 133 STO totalt 591 Källa: Nationella viltolycksrådet. Sammanställning: If.

Utvecklingen skiljer sig samtidigt tydligt mellan de tre kommunerna.

I Stenungsund har antalet viltolyckor ökat. Under perioden 2023–2025 rapporterades 12 procent fler olyckor än under 2015–2017. De 184 registrerade olyckorna under 2025 är den högsta årssiffran under den redovisade perioden sedan 2015.

På Tjörn och Orust har antalet viltolyckor däremot minskat något jämfört med för tio år sedan.

Hösten är den mest olycksdrabbade tiden

Oktober och november är de månader då flest viltolyckor inträffar.

På Orust kan omkring 60 viltolyckor väntas under de två månaderna, vilket motsvarar nästan sju olyckor i veckan.

I Stenungsund handlar det om närmare 40 olyckor, motsvarande nästan fem i veckan, medan Tjörn väntas ha omkring 35 – drygt fyra i veckan.

-Risken är som störst i gryning och skymning, när många djur är mer aktiva. Sänk hastigheten, håll uppsikt längs vägkanterna och var särskilt uppmärksam där det finns viltvarningsskyltar, säger Frida Wedin, motorförsäkringsspecialist på If.

Rådjuren står bakom de flesta olyckorna

Rådjur dominerar statistiken i samtliga tre kommuner.

På Orust och Tjörn gäller omkring nio av tio viltolyckor rådjur. I Stenungsund är motsvarande andel omkring åtta av tio.

Sett över perioden 2023–2025 registrerades 835 rådjursolyckor på Orust, 422 i Stenungsund och 330 på Tjörn.

Rådjursolyckor 2023–2025

Kommun Antal 2023–2025 Förändring* Stenungsund 422 +3 % Tjörn 330 −12 % Orust 835 ±0 % *Förändring jämfört med perioden 2015–2017. Källa: Nationella viltolycksrådet. Sammanställning: If.

Jämfört med perioden 2015–2017 ligger antalet rådjursolyckor på Orust på samma nivå. I Stenungsund har de ökat med tre procent medan Tjörn har haft en minskning med tolv procent.

Kraftig ökning av vildsvin i Stenungsund

En utveckling sticker ut särskilt i statistiken – vildsvinsolyckorna i Stenungsund.

Under 2025 registrerades 24 olyckor med vildsvin i kommunen. Det är den högsta siffran under den redovisade perioden sedan 2015.

Under 2015–2017 registrerades sammanlagt sju vildsvinsolyckor i Stenungsund. Under 2023–2025 var antalet 45.

Det motsvarar en ökning med 543 procent.

Utvecklingen syns tydligt även år för år. Från ett fåtal rapporterade vildsvinsolyckor om året i mitten av 2010-talet har antalet successivt stigit. Under 2024 registrerades 13 olyckor och under 2025 var antalet 24.

Färre älgolyckor i hela STO

Samtidigt går utvecklingen åt motsatt håll när det gäller älgolyckorna.

Kommun 2023–2025 2015–2017 Förändring Stenungsund 28 31 −10 % Tjörn 23 61 −62 % Orust 53 95 −44 % Antal rapporterade älgolyckor. Källa: Nationella viltolycksrådet. Sammanställning: If.

Störst är minskningen på Tjörn, där antalet älgolyckor gått från 61 under perioden 2015–2017 till 23 under 2023–2025 – en minskning med 62 procent.

På Orust är minskningen 44 procent och i Stenungsund tio procent.

På Tjörn syns samtidigt dovhjorten i statistiken. Under 2023–2025 registrerades 22 olyckor med dovhjort, medan ingen sådan olycka redovisas för jämförelseperioden 2015–2017.

Över 60 procent fler viltolyckor i Sverige

Nationellt har antalet viltolyckor ökat med över 60 procent sedan 2015. Rådjur och dovhjort står för en stor del av ökningen, men även olyckorna med vildsvin har blivit fler.

Utvecklingen i STO är däremot inte entydig. Orust har fortfarande klart flest rapporterade viltolyckor av de tre kommunerna. På Tjörn har både rådjur- och älgolyckorna minskat jämfört med den tidigare treårsperioden, medan Stenungsund går åt motsatt håll med fler viltolyckor totalt och en kraftig ökning av olyckor med vildsvin.

-Kollisioner med större djur kan få mycket allvarliga konsekvenser för dem som färdas i bilen. Men även småvilt kan leda till svåra olyckor om föraren plötsligt väjer och kolliderar med mötande trafik eller andra trafikanter. Bromsa kraftigt, men försök att undvika att väja, säger Frida Wedin, motorförsäkringsspecialist på If.

Statistiken bygger på uppgifter från Nationella viltolycksrådet och har sammanställts av If. Antalet olyckor per viltslag summerar inte nödvändigtvis till det totala antalet viltolyckor eftersom mindre vanliga arter inte redovisas i underlaget.