Fotboll möter cirkus när Football Dramatics kommer till Tjörn

På fredag blir det fotboll på ett annorlunda sätt på Billströmska folkhögskolan. Football Dramatics kommer till Tjörn med en föreställning där fotbollskultur blandas med cirkus, teater och mim – och där publiken blir en del av spelet.
Föreställningen spelas den 25 september och beskrivs som en fartfylld hyllning till fotbollen och alla de känslor som omger sporten.
Här blandas stämningen från en fullsatt arena med ikoniska mål, målgester, cirkus och scenkonst. Föreställningen är koreograferad av argentinske Alfonso Barón från Poyo Rojo.
Publiken blir en del av matchen
På scen står Erik Rosales, en av grundarna till Sirqus Alfon, tillsammans med Aaron Hakala, Angela Wand, Siri Hamari och Ana Stanišiĉ.
De medverkande har bakgrund inom bland annat cirkus, skådespeleri och mim och möts för första gången i en gemensam produktion.
Publiken får också en central roll. Tanken är att återskapa något av känslorna och samspelet från en fotbollsarena, där åskådarna är en lika självklar del av upplevelsen som det som händer på planen.
Evenemang:
Football Dramatics
Datum: Fredag 25 september
Tid: 18:00
Plats: Billströmska folkhögskolan, Tjörn
Biljetter: Tickster
Arrangör: Tjörns kultur- och teaterförening i samarbete med Billströmska folkhögskolan, Studieförbundet Vuxenskolan och Tjörns kommun
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https://nyhetersto.se/2026/09/22/fotboll-moter-cirkus-nar-football-dramatics-kommer-till-tjorn/