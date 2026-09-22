JUST NU: Dumper har vält – räddningstjänsten larmad

Tjörn

En dumper har vält i Siröd, Skärhamn på Tjörn. Räddningstjänsten har larmats till platsen för att kontrollera eventuellt läckage.

Text: Mikael Berglund
Publicerad: 22 september 2026 13:56 | Uppdaterad: 22 september 2026 14:31
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Larmet kom klockan 13.48.

Ingen person ska vara kvar i fordonet och det finns inga uppgifter om personskador. Räddningstjänsten åker till platsen för kontroll av läckage.

-Det ska finnas läckage på platsen och vi åker fram för kontroll, uppger Räddningstjänsten Storgöteborg till NYHETERsto.

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