JUST NU: Dumper har vält – räddningstjänsten larmad

En dumper har vält i Siröd, Skärhamn på Tjörn. Räddningstjänsten har larmats till platsen för att kontrollera eventuellt läckage.
Larmet kom klockan 13.48.
Ingen person ska vara kvar i fordonet och det finns inga uppgifter om personskador. Räddningstjänsten åker till platsen för kontroll av läckage.
-Det ska finnas läckage på platsen och vi åker fram för kontroll, uppger Räddningstjänsten Storgöteborg till NYHETERsto.
Texten uppdateras.
Lokala nyheter på NYHETERsto.se är alltid utan betalvägg.
Uppgifter bygger på kontrollerade källor. Vid pågående händelser är informationen initial och uppdateras löpande.
Vi strävar efter att vara på plats där det händer. Mindre språkfel kan förekomma i ett tidigt skede.Viss text kan vara AI-bearbetad, men alltid granskad av redaktionen.
Tipsa NYHETERsto
Har du sett eller hört något som vi bör känna till? Skicka ditt tips till redaktionen.
https://nyhetersto.se/2026/09/22/just-nu-dumper-har-valt-raddningstjansten-larmad/