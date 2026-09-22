Bil brann inne i båthall på Orust – kraftig rökutveckling

Räddningstjänsten larmades på tisdagseftermiddagen till en fordonsbrand i en byggnad på Slätthultsvägen på Orust. Branden inträffade hos ett företag i samma fastighet som brandstationen i Ellös.
Larmet kom klockan 17.14. Tre brandstationer larmades till insatsen, däribland Ellös brandstation som ligger i samma byggnad.
Enligt de första uppgifterna brann ett fordon med öppna lågor inne i byggnaden.
– Det ska vara en bil som brinner inne i en båthall. Vi har gått in med rökdykare i lokalerna nu, uppgav Räddningstjänstens ledningscentral under insatsen.
Det fanns inga uppgifter om personskador och någon ambulans larmades inte till platsen.
Branden släcktes
Vid klockan 17.40 meddelade räddningstjänsten att branden var släckt. Det var dock fortfarande kraftig rökutveckling från byggnaden.
– Branden är släckt men det är kraftig rökutveckling fortfarande från byggnaden, uppgav NYHETERsto reporter på plats vid klockan 17.40.
Även polisen befann sig på plats vid industrilokalen.
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https://nyhetersto.se/2026/09/22/just-nu-fordon-brinner-i-samma-byggnad-som-brandstationen/