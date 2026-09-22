Körde av vägen med fatbike – Föraren döms för olovlig körning

I maj körde en ung förare av länsväg 650 i Ucklum med en eldriven fatbike och fick föras till sjukhus. Polisens kontroll av fordonet visade att det var att betrakta som en moped klass I. Nu döms föraren för olovlig körning.

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Olyckan inträffade vid 23-tiden den 18 maj på länsväg 650 i Ucklum.

Föraren körde av vägen och ner i diket med en el-scooter av fatbike-typ. Efter olyckan uppgav han ryggsmärtor och fördes med ambulans till sjukhus.

I samband med händelsen uppstod misstanke om att fordonet inte längre kunde betraktas som en vanlig elcykel. Polisen provkörde fatbiken och enligt de uppgifter NYHETERsto fick efter olyckan kom den upp i en betydligt högre hastighet än 20 kilometer i timmen.

Teknisk undersökning

Ärendet gick vidare och en teknisk undersökning genomfördes av fordonet.

När åtal senare väcktes gjorde åklagaren gällande att fatbiken var att betrakta som en moped klass I. Föraren saknade den behörighet som krävs för att köra ett sådant fordon.

I domen beskriver tingsrätten fordonet som en el-scooter och konstaterar att den tekniska undersökningen, körkortsuppgifter och förarens egna uppgifter ingått i bevisningen.

Föraren erkände olovlig körning i polisförhör. Uddevalla tingsrätt anser att erkännandet tillsammans med den övriga utredningen styrker gärningen.

Döms till dagsböter

Föraren döms för olovlig körning till 30 dagsböter på 50 kronor, totalt 1 500 kronor. Tingsrätten har tagit hänsyn till förarens ungdom vid straffmätningen. Personen ska även betala 1 000 kronor till Brottsofferfonden.