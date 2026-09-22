Nötesundsbron renoveras för 66 miljoner – Arbete fram till 2028

Nötesundsbron på väg 160 mellan Uddevalla och Orust ska genomgå en omfattande renovering. Arbetet har inletts och ska pågå fram till våren 2028. Kontraktet är värt omkring 66 miljoner kronor.

Text: Mikael Berglund Dela

LOKAL ANNONS Dölj annons

Det är Svevia som på uppdrag av Trafikverket genomför underhållet av bron.

Arbetet omfattar bland annat betongreparationer av brostöden, utbyte av dräneringssystemet och en uppgradering av brons katodiska skydd mot korrosion.

Nötesundsbron öppnades för trafik 1966 och har därmed hunnit bli 60 år. Bron är 614 meter lång, har 20 bropelare och en segelfri höjd på 26,5 meter.

– Väder och den marina miljön sliter hårt på brokonstruktionen. För att den ska vara robust och hålla över tid behöver den underhållas, säger Magnus Fors på Svevia.

Arbetar ute i vattnet

En stor del av arbetet ska genomföras på bropelarna ute i vattnet.

För att kunna transportera personal och material på ett säkert sätt kommer flytbryggor att byggas ut till de pelare där arbetet pågår.

Arbetet delas upp i etapper och ungefär hälften av brons pelare åtgärdas åt gången.

Ställningarna runt bropelarna kommer också att kläs in för att förhindra att damm och material från bland annat betongreparationerna sprids till omgivningen.

– Ställningarna runt pelarna kommer att få tät inklädnad. Det gör att vi kan utföra betongreparationer och ytbehandling utan att damm och material sprids till omgivningen. Samtidigt skyddar den yrkesmedarbetarna mot vind och väta och bidrar till en mindre väderutsatt arbetsmiljö, säger Magnus Fors.

Begränsad påverkan på trafiken

Eftersom huvuddelen av arbetet sker under bron väntas trafiken på väg 160 kunna fortsätta som vanligt under större delen av projektet.

Enstaka mindre trafikavstängningar kan dock bli nödvändiga under entreprenadtiden.

Även brons dräneringssystem ska bytas. Systemet leder bort regn- och smältvatten från vägbanan och bidrar både till trafiksäkerheten och till att minska slitaget på konstruktionen.

Det katodiska skyddet ska samtidigt uppdateras. Det är ett elektrokemiskt system som används för att motverka korrosion på metall i bland annat betongkonstruktioner.

Arbetet startade i augusti och beräknas vara färdigt under våren 2028. Kontraktssumman uppgår till cirka 66 miljoner kronor.