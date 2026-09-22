Polisen varnar för VVS-bedragare – Ser ökning i region Väst

Polisen i region Väst ser en ökning av ärenden där privatpersoner utsätts för oseriösa hantverkare. Ofta kontaktas personer per telefon och får höra att exempelvis avloppsrör eller ventilation behöver åtgärdas snabbt.

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Äldre personer pekas ut som särskilt utsatta, men enligt polisen kan vem som helst drabbas.

Tillvägagångssättet är ofta att en försäljare ringer och påstår att något i bostaden behöver åtgärdas. Det kan exempelvis handla om att avloppsrören måste spolas för att undvika läckage eller översvämning, eller att ventilationen behöver rengöras.

– Försäljarna kan ringa och tala om att dina avloppsrör i bostaden behöver spolas. De använder ofta övertygande argument för att få dig som kund att köpa tjänster som inte är nödvändiga eller som utförs på ett bristfälligt sätt, säger Malin Bengtsson vid polisens kontaktcenter, PKC.

Uppmanar till att inte fatta snabba beslut

En metod som återkommer är att skapa en känsla av brådska. Polisen uppmanar därför den som blir kontaktad att kontrollera uppgifterna innan någon tjänst beställs.

– Ofta är det bråttom men ta tid på dig – ta reda på om du verkligen behöver tjänsten innan du tackar ja. Du kan till exempel ringa din kommun och höra om det de påstår stämmer, säger Malin Bengtsson.

Varningssignaler är bland annat oväntade kontakter där någon hävdar att ett arbete måste utföras omgående, press att fatta ett snabbt beslut, ovanligt låga priser och krav på kontant betalning. Man bör också vara uppmärksam om den som erbjuder tjänsten inte kan lämna tydliga företagsuppgifter eller referenser.

Spara uppgifter och dokumentation

Den som utsätts för ett misstänkt bedrägeriförsök bör enligt polisen avbryta kontakten och spara så mycket information som möjligt. Det kan handla om företagsnamn, uppgifter om personer och fordon samt fakturor, kvitton, sms och andra handlingar.

Bedrägerier och bedrägeriförsök kan polisanmälas via 114 14 eller på en polisstation. Vid ett pågående brott eller om situationen känns akut ska 112 ringas.

Polisen uppmanar också människor att prata med äldre anhöriga och grannar om tillvägagångssättet.

– De här försäljarna använder ofta argument för att skrämma eller stressa dig. De kan också erbjuda ett lågt pris om du fattar ett snabbt beslut. Att känna till de metoder de använder för att övertyga kunder om att köpa deras tjänster är ett av de bästa sätten att undvika att bli utsatt, säger Malin Bengtsson.