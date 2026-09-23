Åtta fartsyndare fast i hastighetskontroller

Polisen genomförde under tisdagen trafikkontroller med fokus på hastighet på både Tjörn och i Stenungsund. Totalt fick åtta förare ordningsbot för hastighetsöverträdelse.
Vid 16.30-tiden genomfördes en laserkontroll på länsväg 169 vid Myggenäs på Tjörn. Under kontrollen fick sex förare ordningsbot för att ha kört för fort.
Senare under kvällen, vid 22-tiden, genomfördes ytterligare en hastighetskontroll med laser på Göteborgsvägen i Stenungsund. Där resulterade kontrollen i två ordningsböter för hastighetsöverträdelse.
Sammanlagt bötfälldes därmed åtta förare vid de två kontrollerna.
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https://nyhetersto.se/2026/09/23/atta-fartsyndare-fast-i-hastighetskontroller/