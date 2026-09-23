Bil av vägen och in i stolpe

En personbil körde av Industrivägen och in i en stolpe i Stenungsund på onsdagsmorgonen. Enligt de första uppgifterna kan ett sjukdomsfall ligga bakom olyckan.
Händelsen inträffade strax före klockan 06:39 mellan rondellerna i riktning mot St1.
Bilen hamnade utanför vägen efter att ha kört in i en stolpe. Polis och ambulans larmades till platsen.
Enligt uppgift till NYHETERsto kan ett sjukdomsfall vara orsak till olyckan.
Det var på morgonen långa köer förbi olycksplatsen.
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https://nyhetersto.se/2026/09/23/bil-kort-av-industrivagen/