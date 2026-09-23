Bil av vägen och in i stolpe

Stenungsund
Foto: Arkivbild - NYHETERsto

En personbil körde av Industrivägen och in i en stolpe i Stenungsund på onsdagsmorgonen. Enligt de första uppgifterna kan ett sjukdomsfall ligga bakom olyckan.

Text: Mikael Berglund
Publicerad: 23 september 2026 07:02 | Uppdaterad: 23 september 2026 07:33
Hemmakväll Stenungsund
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Händelsen inträffade strax före klockan 06:39 mellan rondellerna i riktning mot St1.

Bilen hamnade utanför vägen efter att ha kört in i en stolpe. Polis och ambulans larmades till platsen.

Enligt uppgift till NYHETERsto kan ett sjukdomsfall vara orsak till olyckan.

Det var på morgonen långa köer förbi olycksplatsen.

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