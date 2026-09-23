Larm om bilbrand i Almösund

Tjörn
Foto: Arkivbild - NYHETERsto

Räddningstjänsten har larmats till en någon form av befarat brandtillbud i en bil på Almösundsvägen på Tjörn.

Text: Redaktionen - NYHETERsto
Publicerad: 23 september 2026 16:57 | Uppdaterad: 23 september 2026 18:04
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Larmet kom klockan 16.55.

Branden har inträffat på Almösundsvägen.

-Det ska ryka från motorrummet från bilen, uppger Räddningstjänsten Storgöteborg.

Trafiken på vägen kan påverkas under räddningsarbetet.

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