Larm om bilbrand i Almösund

Räddningstjänsten har larmats till en någon form av befarat brandtillbud i en bil på Almösundsvägen på Tjörn.
Larmet kom klockan 16.55.
Branden har inträffat på Almösundsvägen.
-Det ska ryka från motorrummet från bilen, uppger Räddningstjänsten Storgöteborg.
Trafiken på vägen kan påverkas under räddningsarbetet.
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https://nyhetersto.se/2026/09/23/just-nu-bilbrand-i-almosund/