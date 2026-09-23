JUST NU: Brand i sjöbodar vid marina i Myggenäs

TjörnUppdaterad
Arkivbild/NYHETERsto

På onsdagskvällen började det brinna i sjöbodar vid en marina i Myggenäs på Tjörn. När räddningstjänst kom till platsen var det synliga lågor och rökdykare gick in.

Text: Mikael Berglund
Publicerad: 23 september 2026 23:10 | Uppdaterad: 24 september 2026 00:00
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Larmet kom klockan 23.06.

Det rörde sig om fem sammanbyggda eller närliggande sjöbodar och det fanns initialt en spridningsrisk. Räddningstjänsten påbörjade släckning från utsidan medan rökdykare gick in.

Vad som orsakat branden är inte känt.

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