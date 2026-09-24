Eldning spred sig till bil och husvagn – Döms efter brand på Tjörn

En eldning utomhus på Tjörn slutade med att lågorna spred sig till bland annat en bil, en husvagn och byggmaterial. Nu döms en person för allmänfarlig vårdslöshet.

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Branden inträffade på Tjörn i april 2025.

Enligt åtalet eldades gräs och plankor i närheten av annat brännbart material samtidigt som det blåste. Elden spred sig och orsakade skador på egendom. Tingsrätten konstaterar att branden innebar fara för omfattande förstörelse av annans egendom.

Branden startade i samband med eldning av plankor och spred sig därefter till annat brännbart material och fordon. Foto: Polisen/Förundersökningen Räddningstjänsten under insatsen på Tjörn. Enligt tingsrätten innebar branden fara för omfattande förstörelse av annans egendom. Foto: Polisen/Förundersökningen ‹ 1 av 2 ›

I förundersökningen framgår att även en omonterad bastu fanns intill platsen. När polisen kom fram pågick räddningstjänstens släckningsarbete.

Bilen och husvagnen hade brunnit och rester av vad som bedömdes vara bastun kunde ses på brandplatsen. I närheten fanns även bland annat träd, garage, lusthus, hästtransport och stall, men branden spred sig inte till dessa.

Försökte släcka själv

Den dömda har förnekat brott och beskrivit händelsen som en olycka. Enligt hennes uppgifter hade hon förberett en hink och en dunk med vatten inför eldningen. När elden började sprida sig försökte hon släcka den med vattnet innan hon ringde 112.

Räddningsledaren som hördes i tingsrätten berättade att det brann i en Volvo, i terrängen och i material på platsen när han kom fram. Branden hade också börjat ta sig i en husvagn och det fanns risk för ytterligare spridning.

Lågorna var enligt räddningsledaren omkring 1–1,5 meter höga. Han uppgav också att den som eldat inte hade läget under kontroll och att han inte kunde se några närmare förberedelser på platsen för att kunna hantera en brand.

Branden startade i samband med eldning av plankor och spred sig därefter till annat brännbart material och fordon. Foto: Polisen/Förundersökningen Elden spred sig snabbt och orsakade omfattande skador på platsen. Bland annat skadades en personbil, en husvagn och byggmaterial. Foto: Polisen/Förundersökningen ‹ 1 av 2 ›

Tingsrätten: Agerade oaktsamt

Uddevalla tingsrätt bedömer att personen eldade utomhus när det blåste och i anslutning till fordon, husvagn och annat brännbart material. Domstolen anser också att tillräckliga förberedelser inför eldningen saknades.

Gasolbrännaren som enligt utredningen användes för att tända eld på plankorna. Foto: Polisen/Förundersökningen Husvagnen fick brandskador när elden spred sig från den ursprungliga eldningen. Foto: Polisen/Förundersökningen ‹ 1 av 2 ›

Tingsrätten slår fast att personen agerade oaktsamt och därigenom orsakade branden. Personen döms därför för allmänfarlig vårdslöshet.

Påföljden blir 30 dagsböter på 50 kronor, totalt 1 500 kronor. Den dömda ska dessutom betala 1 000 kronor till Brottsofferfonden.