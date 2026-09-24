Erbjöds pengar via Fortnite – döms för penningtvättsbrott

En ung man från Orust döms för två fall av penningtvättsbrott sedan pengar från två bedrägerier förts över till hans bankkonto. Kontakten med en annan person hade börjat när mannen spelade Fortnite.

LOKAL ANNONS Dölj annons

Händelserna inträffade i december 2024.

Sammanlagt fördes 23 012 kronor från två personer som utsatts för bedrägerier till mannens konto. Pengarna omsattes därefter genom kortköp och överföringar.

Fick kontakt genom Fortnite

I förhör berättade mannen att han hade kommit i kontakt med en annan person när han spelade Fortnite. Personen frågade om han ville tjäna 1 500 kronor.

Enligt mannen behövde han pengar för bland annat snus, Nocco och spel. Upplägget gick ut på att pengar skulle komma in på hans konto och därefter, med avdrag för hans egen del, föras vidare till Revolut Bank.

Mannen uppgav att han inte förstod att pengarna kunde komma från brott och att han inte reflekterade närmare över upplägget.

Dagen därpå blev han enligt egen utsago kontaktad igen. Han berättade att han då inte ville hjälpa till ytterligare men upplevde sig hotad när personen uppgav att det skulle ”bli dåligt för honom” om han inte tog emot ytterligare pengar.

Kontakten hade även skett via Snapchat. Mannen uppgav att den andra personen genom kartfunktionen kunde se var han befann sig. Han lämnade senare Snapchatgruppen men kontaktade inte polisen.

Tingsrätten: Måste ha förstått risken

Mannen medgav de faktiska omständigheterna men förnekade brott. Han menade att han inte hade handlat med uppsåt och inte förstått att han utförde brottsliga handlingar.

Uddevalla tingsrätt gjorde en annan bedömning. Domstolen konstaterade att sättet som mannen tog emot och hanterade pengarna på framstod som anmärkningsvärt och att han måste ha förstått att det fanns en risk för att pengarna kom från brott.

Tingsrätten konstaterade också att han inte vidtog några åtgärder för att kontrollera pengarnas ursprung. Rätten ansåg därför att han förhöll sig likgiltig till risken och att det var styrkt att gärningarna begicks med uppsåt.

Villkorlig dom och skadestånd

Mannen döms för två fall av penningtvättsbrott. Påföljden blir villkorlig dom och 40 dagsböter à 50 kronor, totalt 2 000 kronor. Tingsrätten har vid straffmätningen beaktat hans ungdom.

Han ska dessutom betala 13 240 kronor i skadestånd till det ena bedrägerioffret och 9 772 kronor till det andra, sammanlagt 23 012 kronor, samt ränta. Han ska även betala 1 000 kronor till Brottsofferfonden.

Tingsrätten beslutade också att 1 500 kronor som mannen själv hade behållit ska förverkas som brottsvinst.