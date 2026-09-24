Kerstin Littke får Tjörns hållbarhetspris 2026

Kerstin Littke, som driver Hoga Saluhall, tilldelas Tjörns kommuns hållbarhetspris 2026 för sitt engagemang för hållbar lokal matproduktion.

Text: Mikael Berglund Dela

LOKAL ANNONS Dölj annons

Priset delades ut under kommunfullmäktiges sammanträde på torsdagen.

– Att tilldelas Tjörns hållbarhetspris är jättestort för mig. Det känns som ett kvitto på att det jag gjort uppskattas. Det kommer också att betyda mycket för verksamheten och få fler att förstå att det här är på riktigt och hur viktigt det är att vi jobbar med de här frågorna, säger Kerstin Littke.

Har byggt upp Hoga Saluhall

Genom arbetet med Hoga Saluhall har Kerstin Littke byggt upp en plattform för lokal och hållbar matproduktion på Tjörn.

Verksamheten fungerar enligt kommunen både som butik, mötesplats och kunskapsnav, samtidigt som den skapar möjligheter för nya lokala initiativ.

I motiveringen lyfts hennes handlingskraft, nytänkande och lokala förankring fram. Kommunen framhåller också hur verksamheten förenar ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet och bidrar till ett samhälle som lever året runt.

– Priset kommer ge energi framåt att göra ännu mer, säger Kerstin Littke.

Har delats ut sedan 2023

Tjörns kommuns hållbarhetspris instiftades 2023 och delas ut årligen.

Syftet är att uppmärksamma människor, företag och föreningar som genom lokala initiativ bidrar till ett mer hållbart samhälle och samtidigt inspirera fler att engagera sig i hållbarhetsarbetet.