Misstänkt rattfylleri med moped i Henån

En man misstänks för rattfylleri efter att ha stoppats av polis när han körde moped klass II på länsväg 764 i Henån.
Händelsen inträffade klockan 09.35 på torsdagsmorgonen.
Mannen, som är i 60-årsåldern fick blåsa i polisens sållningsinstrument, som gav utslag för alkohol. Han medtogs därefter för bevisprovtagning.
En anmälan om misstänkt rattfylleri är skriven.
Lokala nyheter på NYHETERsto.se är alltid utan betalvägg.
Uppgifter bygger på kontrollerade källor. Vid pågående händelser är informationen initial och uppdateras löpande.
Vi strävar efter att vara på plats där det händer. Mindre språkfel kan förekomma i ett tidigt skede.Viss text kan vara AI-bearbetad, men alltid granskad av redaktionen.
Tipsa NYHETERsto
Har du sett eller hört något som vi bör känna till? Skicka ditt tips till redaktionen.
https://nyhetersto.se/2026/09/24/misstankt-rattfylleri-med-moped-i-henan/