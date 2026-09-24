Misstänkt VVS-bedragare ville komma in i Stenungsundslägenhet

Efter polisens varning om oseriösa VVS-aktörer har nu ett misstänkt bedrägeriförsök anmälts i Stenungsund. En man kontaktades av en person som uppgav sig företräda ett VVS-företag och ville komma in i hans lägenhet.

Text: Mikael Berglund Dela

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Anmälan gjordes under onsdagsförmiddagen.

Personen som ringde upp uppgav att företaget ville komma till lägenheten för att kontrollera och åtgärda eventuella fel.

Mannen blev misstänksam och svarade att sådana arbeten brukar hanteras genom bostadsrättsföreningen. Den som ringde avslutade då samtalet.

Händelsen har polisanmälts som försök till bedrägeri.

Polisen har varnat

Händelsen kommer kort efter att polisen gått ut med en varning om en ökning av fall där privatpersoner kontaktas av oseriösa aktörer som erbjuder VVS-arbeten.

Ett vanligt tillvägagångssätt är att personer kontaktas per telefon och får höra att exempelvis ventilation eller avlopp behöver kontrolleras eller åtgärdas.

Polisen uppmanar den som blir kontaktad att inte känna sig pressad att fatta ett snabbt beslut och att kontrollera företaget och uppgifterna innan någon släpps in i bostaden.