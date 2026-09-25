JUST NU: Bil har kolliderat med älg på länsväg 160

En personbil har kolliderat med en älg på länsväg 160 norr om Varekil på Orust.
Larmet om olyckan kom klockan 06:29.
Oklart med personskador men någon ambulans larmades inte till platsen.
Räkna med begränsad framkomlighet under räddnings- och bärgningsarbete.
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https://nyhetersto.se/2026/09/25/just-nu-bil-har-kolliderat-med-alg-pa-vag-160/