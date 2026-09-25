JUST NU: Bil har kolliderat med älg på länsväg 160

Orust

En personbil har kolliderat med en älg på länsväg 160 norr om Varekil på Orust.

Text: Redaktionen - NYHETERsto
Publicerad: 25 september 2026 06:39 | Uppdaterad: 25 september 2026 07:10
Hemmakväll Stenungsund
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Larmet om olyckan kom klockan 06:29.

Oklart med personskador men någon ambulans larmades inte till platsen.

Räkna med begränsad framkomlighet under räddnings- och bärgningsarbete.

Texten uppdateras.

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