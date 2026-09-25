Misstänkt drograttfylleri på Tjörn

En man i 40-årsåldern misstänks för drograttfylleri efter att ha stoppats av polis på Tjörn på fredagseftermiddagen.
Fordonet stoppades vid 15.10-tiden på eget initiativ av en polispatrull.
Enligt polisen visade föraren tydliga tecken på narkotikapåverkan. Mannen medtogs därför för vidare provtagning.
En anmälan om misstänkt drograttfylleri är skriven.
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https://nyhetersto.se/2026/09/25/misstankt-drograttfylleri-pa-tjorn/