Misstänkt drograttfylleri på Tjörn

Tjörn
Foto: NYHETERsto - Arkivbild

En man i 40-årsåldern misstänks för drograttfylleri efter att ha stoppats av polis på Tjörn på fredagseftermiddagen.

Text: Redaktionen - NYHETERsto
Publicerad: 25 september 2026 18:31
Hemmakväll Stenungsund
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Fordonet stoppades vid 15.10-tiden på eget initiativ av en polispatrull.

Enligt polisen visade föraren tydliga tecken på narkotikapåverkan. Mannen medtogs därför för vidare provtagning.

En anmälan om misstänkt drograttfylleri är skriven.

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