Nytt drönarförbud vid industrin i Stenungsund

Det har införts en ny begränsningszon för drönare över stora delar av industrins område och dess omgivningar i Stenungsund. För den som vill flyga drönare inom det markerade området räcker det inte längre att följa de vanliga svenska drönarreglerna – särskilt tillstånd krävs.

Text: Mikael Berglund Dela

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Den nya geografiska UAS-zonen heter ESU261 Stenungsund Norra och omfattar ett betydligt större område än själva industrianläggningarna. Zonen sträcker sig från marknivå upp till 300 meter över marken.

Bakom förändringen ligger säkerheten kring industrierna.

– Vi vill inte ha drönare inne på industrins område. Det handlar om säkerhet och om att minimera riskerna, säger Maria Sand, vd för IRIS, Industrins Räddningstjänst i Stenungsund.

En drönare kan bli en risk

På industrins område finns flera stora processanläggningar där bland annat brandfarliga ämnen hanteras.

Ett exempel är facklorna på Borouge International, tidigare Borealis. Facklingen är en del av industrins säkerhetssystem och används för att på ett kontrollerat sätt förbränna gaser när processen kräver det.

En drönare som tappar kontakten med sin pilot, får ett tekniskt fel eller störtar kan därför innebära en helt annan risk inne på industrins område än om samma sak inträffar över exempelvis ett öppet fält.

Det är bland annat den typen av händelser som industrin vill förebygga genom den nya zonen.

Kontrollera alltid Drönarkartan

För en vanlig drönarpilot är grundregeln enkel:

-Ligger platsen där du tänker flyga inom ESU261 ska du inte lyfta utan att först ha kontrollerat vad som gäller och fått de tillstånd som krävs.

Zonen finns utmärkt i LFV:s Drönarkarta. Kartan bör alltid kontrolleras innan en drönarflygning eftersom den visar områden där särskilda regler och begränsningar gäller.

Det är den som flyger drönaren som ansvarar för att känna till vilka regler som gäller där flygningen ska ske.

Skyddsobjekt och fotoförbud är en annan sak

Delar av det berörda området omfattas sedan tidigare av särskilda säkerhetsbestämmelser. Delar av hamnområdet är skyddsobjekt där det också finns avbildningsförbud.

Det är viktigt att skilja detta från den nya drönarzonen.

Ett avbildningsförbud reglerar bland annat fotografering och avbildning av ett skyddsobjekt, medan ESU261 reglerar själva drönarflygningen inom det geografiska området.

Delar av industrin i Stenungsund har tidigare varit skyddsobjekt, men det skyddet togs bort för ett antal år sedan. Företagen kan fortfarande ha egna interna regler om exempelvis fotografering inne på sina områden, men sådana regler ska inte blandas ihop med ett lagstadgat avbildningsförbud.

Den nya UAS-zonen innebär däremot att det nu finns en formell begränsning för drönarflygning inom hela det område som omfattas av ESU261.

Undantag för bland annat blåljus och industrin

Begränsningen innebär samtidigt inte att alla drönare är förbjudna inom området.

Av villkoren för ESU261 framgår att särskilt tillstånd från Transportstyrelsen inte krävs för bland annat Försvarsmakten, Kustbevakningen, länsstyrelsen, Polismyndigheten, flygräddning, brandbekämpning och gränskontroll när flygningen sker inom deras uppdrag.

Undantag finns också för UAS-verksamhet som utförs på uppdrag av flera av industrierna i området, däribland Borouge International, Linde Gas, Nouryon, Vattenfall, Perstorp, INOVYN och Norbro Energi.

För annan verksamhet krävs särskilt tillstånd från Transportstyrelsen. Enligt villkoren för zonen ska dessutom ett utlåtande från Industrins Räddningstjänst i Stenungsund, IRIS, inhämtas innan en sådan ansökan görs.