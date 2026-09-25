OJ! Vilken helg! – Evenemangstips för STO

Barnlördag på Fregatten, Beredskapsmässan på Tjörn och Skördefest och Slöjdvandring på Orust hör till helgens stora dragplåster. Dessutom väntar ForskarFredag, cirkus som möter fotboll, marknad i Ellös och flera familje- och musikevenemang runt om i STO.
Varje vecka tar vi pulsen på STO-området inför helgen och listar ett axplock av helgens evenemang för dig som är i området på besök eller boende som stannar på hemmaplan.
STENUNGSUND
ForskarFredag – forskare, kemishow och quiz
Kulturhuset Fregatten • Fredag 25 september
ForskarFredag uppmärksammas på Fregatten med vetenskap i fokus. Besökare får möta forskare och ta del av bland annat kemishow och quiz.
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Äventyrliga familjen
Stenungsund • Lördag 26 september
Ett familjeevenemang för barn och vuxna som vill göra något tillsammans. Se arrangörens sida för aktuellt program, plats och tider.
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Barnlördag – Alfons och Einstein
Kulturhuset Fregatten • Lördag 26 september kl. 10.00–14.00
Höstens första Barnlördag blir final på Molekylverkstans jubileumsfirande under ForskarFredag. Dagen fylls med vetenskap, Alfons-experiment, robotpyssel och tipspromenad. Det blir också sagostunder, föreställningen Einstein funderar och kemishower. Allt är gratis och ingen anmälan behövs.
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Fregatten Bio
Kulturhuset Fregatten
Fredag 25 september
• kl. 18.30 – Avengers: Endgame Encore
Lördag 26 september
• kl. 12.45 – Bortglömda ön
• kl. 15.15 – Resan till Piemonte
• kl. 17.45 – Avengers: Endgame Encore
Söndag 27 september
• kl. 13.15 – Superhunden Charlie
• kl. 15.30 – Bortglömda ön
• kl. 18.00 – Resan till Piemonte
Utställningar
Liv Vesterskov – Förberedelsekoreografier
Stenungsund • Fram till 24 oktober
Liv Vesterskov visar en soloutställning där kroppens intima övergångar speglar samhällets beredskap.
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TJÖRN
Beredskapsmässan Tjörn 2026
Tjörn • Fredag 25 september
Under Beredskapsveckan arrangeras Beredskapsmässan på Tjörn. Här samlas aktörer med fokus på hur samhället och den enskilde kan förbereda sig inför störningar och kriser. Se arrangörens sida för program, plats och tider.
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After Work & Quiz i Sjöboden
Salt & Sill, Klädesholmen • Fredag 25 september
Fredagen avslutas med after work och quiz i Sjöboden på Salt & Sill.
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Cirkus: Football Dramatics
Billströmska folkhögskolan, Kållekärr • Fredag 25 september kl. 18.00
Fotbollskultur möter samtida cirkus, teknik och magi i en fartfylld föreställning där publiken blir en del av spelet. Föreställningen är cirka en timme.
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Guidad vandring
Tjörn • Lördag 26 september
Följ med på en guidad vandring och upptäck mer av Tjörns natur och historia.
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Rönnäng – guidad vandring i samhället
Rönnäng • Söndag 27 september
En guidad vandring genom Rönnäng med berättelser om samhället och dess historia.
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Utställningar och pågående aktiviteter
Möte mellan intuition och magi
Majsans konst och hantverk, Höviksnäs • Vernissage lördag 26 september kl. 11.00–16.00 och söndag 27 september kl. 10.00–16.00
Margaretha Göransson visar abstrakt konst i gränslandet mellan verklighet och sagoland. Hon arbetar intuitivt med bland annat akryl och vattenfärg på målarduk, glas, spegelglas och folie. Utställningen pågår till och med 2 oktober.
Billströmska 150 år
Skärhamns bibliotek • Fram till 30 oktober
Billströmska folkhögskolans 150-årsjubileum uppmärksammas med en utställning om skolans folkbildning, sjöfart, kultur och möten.
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Skulptur i Pilane 2026
Pilane • Till och med 27 september
Samtida skulptur möter det bohuslänska kulturlandskapet under årets sista utställningshelg i Pilane.
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Utställning och försäljning på Sundsby säteri
Fårhuset, Sundsby säteri • Till och med 27 september
Medlemmar ur Orusts Slöjd visar och säljer slöjd och hantverk i Fårhuset under den sista helgen.
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Britta Marakatt-Labba
Tjörn • Fram till 11 april
Utställning med Britta Marakatt-Labba. Se arrangörens sida för plats och öppettider.
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ORUST
Skördefest och Slöjdvandring
Flera platser på Orust • Lördag 26 och söndag 27 september kl. 11.00–16.00
Orust fylls av lokalt hantverk, slöjd, mat och höstens skörd när gårdar, ateljéer, verkstäder, gallerier och butiker öppnar för besökare. Gör en egen rundtur, träffa människorna bakom hantverket och upptäck lokal mat, must, odling, fika och konst. Stationerna känns igen på flaggor med karvsnitt.
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After Work & musikquiz på Bryggvingen
Orust • Fredag 25 september
Helgen inleds med after work och musikquiz på Bryggvingen.
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Musik i skogsträdgården Ravinen
Orust • Lördag 26 september
Musik möter naturmiljö i skogsträdgården Ravinen.
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Doris och Discotåget
Kulturhuset Kajutan, Henån • Lördag 26 september kl. 14.00
Hoppa på Discotåget tillsammans med Ida, Sara och flodhästen Doris. Familjeföreställningen riktar sig till barn 3–9 år och bjuder på sång, musik, rörelser och discodans där barnen får delta.
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Marknad i Ellös Parken
Ellös Parken • Lördag 26 september
Ellös Parken fylls av marknad i samband med skördefesten, med mat, dryck, hemslöjd och lokala inslag.
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Matiné i Ellös Parken
Ellös Parken • Söndag 27 september
Söndagen bjuder på matiné i Ellös Parken.
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Solnedgångs- och mareldspaddling
Orust • Lördag 26 september
Säsongens sista guidade kajaktur i skymningen, med kvällsfika och möjlighet att spana efter mareld när mörkret faller.
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Utställningar
Lena Nilebäck
Orust • Fram till 21 oktober
Lena Nilebäck visar verk i en utställning som pågår in i oktober.
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Uppgifter är hämtade från kommunernas officiella evenemangskalendrar och bygger på ett urval av helgens evenemang. Reservation för eventuella fel och ändringar i programmet. För frågor om arrangemangen hänvisar vi till respektive arrangör.
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