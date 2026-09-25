OJ! Vilken helg! – Evenemangstips för STO

Barnlördag på Fregatten, Beredskapsmässan på Tjörn och Skördefest och Slöjdvandring på Orust hör till helgens stora dragplåster. Dessutom väntar ForskarFredag, cirkus som möter fotboll, marknad i Ellös och flera familje- och musikevenemang runt om i STO.

Text: Mikael Berglund Dela

LOKAL ANNONS Dölj annons

Varje vecka tar vi pulsen på STO-området inför helgen och listar ett axplock av helgens evenemang för dig som är i området på besök eller boende som stannar på hemmaplan.

STENUNGSUND

ForskarFredag – forskare, kemishow och quiz

Kulturhuset Fregatten • Fredag 25 september

ForskarFredag uppmärksammas på Fregatten med vetenskap i fokus. Besökare får möta forskare och ta del av bland annat kemishow och quiz.

Läs mer om evenemanget >>

Äventyrliga familjen

Stenungsund • Lördag 26 september

Ett familjeevenemang för barn och vuxna som vill göra något tillsammans. Se arrangörens sida för aktuellt program, plats och tider.

Läs mer om evenemanget >>

Barnlördag – Alfons och Einstein

Kulturhuset Fregatten • Lördag 26 september kl. 10.00–14.00

Höstens första Barnlördag blir final på Molekylverkstans jubileumsfirande under ForskarFredag. Dagen fylls med vetenskap, Alfons-experiment, robotpyssel och tipspromenad. Det blir också sagostunder, föreställningen Einstein funderar och kemishower. Allt är gratis och ingen anmälan behövs.

Läs mer om evenemanget >>

Fregatten Bio

Kulturhuset Fregatten

Fredag 25 september

• kl. 18.30 – Avengers: Endgame Encore

Lördag 26 september

• kl. 12.45 – Bortglömda ön

• kl. 15.15 – Resan till Piemonte

• kl. 17.45 – Avengers: Endgame Encore

Söndag 27 september

• kl. 13.15 – Superhunden Charlie

• kl. 15.30 – Bortglömda ön

• kl. 18.00 – Resan till Piemonte

Utställningar

Liv Vesterskov – Förberedelsekoreografier

Stenungsund • Fram till 24 oktober

Liv Vesterskov visar en soloutställning där kroppens intima övergångar speglar samhällets beredskap.

Läs mer om evenemanget >>

TJÖRN

Beredskapsmässan Tjörn 2026

Tjörn • Fredag 25 september

Under Beredskapsveckan arrangeras Beredskapsmässan på Tjörn. Här samlas aktörer med fokus på hur samhället och den enskilde kan förbereda sig inför störningar och kriser. Se arrangörens sida för program, plats och tider.

Läs mer om evenemanget >>

After Work & Quiz i Sjöboden

Salt & Sill, Klädesholmen • Fredag 25 september

Fredagen avslutas med after work och quiz i Sjöboden på Salt & Sill.

Läs mer om evenemanget >>

Cirkus: Football Dramatics

Billströmska folkhögskolan, Kållekärr • Fredag 25 september kl. 18.00

Fotbollskultur möter samtida cirkus, teknik och magi i en fartfylld föreställning där publiken blir en del av spelet. Föreställningen är cirka en timme.

Läs mer om evenemanget >>

Guidad vandring

Tjörn • Lördag 26 september

Följ med på en guidad vandring och upptäck mer av Tjörns natur och historia.

Läs mer om evenemanget >>

Rönnäng – guidad vandring i samhället

Rönnäng • Söndag 27 september

En guidad vandring genom Rönnäng med berättelser om samhället och dess historia.

Läs mer om evenemanget >>

Utställningar och pågående aktiviteter

Möte mellan intuition och magi

Majsans konst och hantverk, Höviksnäs • Vernissage lördag 26 september kl. 11.00–16.00 och söndag 27 september kl. 10.00–16.00

Margaretha Göransson visar abstrakt konst i gränslandet mellan verklighet och sagoland. Hon arbetar intuitivt med bland annat akryl och vattenfärg på målarduk, glas, spegelglas och folie. Utställningen pågår till och med 2 oktober.

Billströmska 150 år

Skärhamns bibliotek • Fram till 30 oktober

Billströmska folkhögskolans 150-årsjubileum uppmärksammas med en utställning om skolans folkbildning, sjöfart, kultur och möten.

Läs mer om evenemanget >>

Skulptur i Pilane 2026

Pilane • Till och med 27 september

Samtida skulptur möter det bohuslänska kulturlandskapet under årets sista utställningshelg i Pilane.

Läs mer om evenemanget >>

Utställning och försäljning på Sundsby säteri

Fårhuset, Sundsby säteri • Till och med 27 september

Medlemmar ur Orusts Slöjd visar och säljer slöjd och hantverk i Fårhuset under den sista helgen.

Läs mer om evenemanget >>

Britta Marakatt-Labba

Tjörn • Fram till 11 april

Utställning med Britta Marakatt-Labba. Se arrangörens sida för plats och öppettider.

Läs mer om evenemanget >>

ORUST

Skördefest och Slöjdvandring

Flera platser på Orust • Lördag 26 och söndag 27 september kl. 11.00–16.00

Orust fylls av lokalt hantverk, slöjd, mat och höstens skörd när gårdar, ateljéer, verkstäder, gallerier och butiker öppnar för besökare. Gör en egen rundtur, träffa människorna bakom hantverket och upptäck lokal mat, must, odling, fika och konst. Stationerna känns igen på flaggor med karvsnitt.

Läs mer om evenemanget >>

After Work & musikquiz på Bryggvingen

Orust • Fredag 25 september

Helgen inleds med after work och musikquiz på Bryggvingen.

Läs mer om evenemanget >>

Musik i skogsträdgården Ravinen

Orust • Lördag 26 september

Musik möter naturmiljö i skogsträdgården Ravinen.

Läs mer om evenemanget >>

Doris och Discotåget

Kulturhuset Kajutan, Henån • Lördag 26 september kl. 14.00

Hoppa på Discotåget tillsammans med Ida, Sara och flodhästen Doris. Familjeföreställningen riktar sig till barn 3–9 år och bjuder på sång, musik, rörelser och discodans där barnen får delta.

Läs mer om evenemanget >>

Marknad i Ellös Parken

Ellös Parken • Lördag 26 september

Ellös Parken fylls av marknad i samband med skördefesten, med mat, dryck, hemslöjd och lokala inslag.

Läs mer om evenemanget >>

Matiné i Ellös Parken

Ellös Parken • Söndag 27 september

Söndagen bjuder på matiné i Ellös Parken.

Läs mer om evenemanget >>

Solnedgångs- och mareldspaddling

Orust • Lördag 26 september

Säsongens sista guidade kajaktur i skymningen, med kvällsfika och möjlighet att spana efter mareld när mörkret faller.

Läs mer om evenemanget >>

Utställningar

Lena Nilebäck

Orust • Fram till 21 oktober

Lena Nilebäck visar verk i en utställning som pågår in i oktober.

Läs mer om evenemanget >>

Uppgifter är hämtade från kommunernas officiella evenemangskalendrar och bygger på ett urval av helgens evenemang. Reservation för eventuella fel och ändringar i programmet. För frågor om arrangemangen hänvisar vi till respektive arrangör.