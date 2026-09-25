Tjuven kom tillbaka – Stöld hos PRIO Second Hand två dagar i rad

PRIO Second Hand i Stenungsund fick besök av samma misstänkta tjuv två dagar i rad. Första gången upptäcktes stölden i efterhand på övervakningskamerorna – när kvinnan återvände dagen därpå kände personalen igen henne.

Text: Mikael Berglund Dela

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Det första tillfället inträffade på torsdagen. På övervakningsfilm från butiken syns hur en kvinna plockar på sig kläder och går in i ett provrum. Därefter lämnar hon butiken med kläder som hon inte ska ha betalat för.

Värdet på de stulna kläderna är ännu inte känt.

Kom tillbaka dagen efter

Vid 16-tiden på fredagen dök kvinnan upp i butiken igen. Den här gången ska hon ha fått med sig en jacka utan att betala.

Men efter torsdagens händelse hade personalen gått igenom övervakningsfilmerna och kände nu igen kvinnan. Hon konfronterades utanför butiken.

Kvinnan satte sig därefter i en bil med utländska registreringsskyltar och lämnade platsen.

Polisen fanns med via telefon under händelsen. När kvinnan hade lämnat platsen skickades ingen patrull till butiken. I stället larmades uppgifter om bilen ut och butiksägaren hänvisades till Polisens kontaktcenter för att göra en anmälan.

På fredagskvällen hade butiksägaren lämnat in två polisanmälningar om stöld i butik, en för respektive dag. Till anmälningarna har även material från butikens övervakningskameror lämnats till polisen.

David och Johanna Roskvist, PRIO Second Hand Stenungsund. Foto: NYHETERsto.

– Det är extra tråkigt när det stjäls från en second hand som faktiskt säljer kläder och varor på kommission åt dem som lämnat in. Det är inte bara vi utan även de som lämnat in varorna som drabbas, säger David Roskvist.

Inte första gången

PRIO Second Hand har tidigare drabbats av stölder. I september förra året uppmärksammade personalen två personer som hade betalat för vissa varor men samtidigt tagit med sig andra varor utan att betala.

Den gången följde butiksägarna efter personerna genom centrala Stenungsund. Vid Stenungstorg kunde två personer senare kontrolleras av polis och stöldgods återlämnades till butiken.