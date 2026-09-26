Artistsläpp: Danzbanderz och Bek & Moberg till Svanesundsfestivalen

Svanesundsfestivalen fortsätter att fylla på artistlistan inför nästa sommar. Nu står det klart att både Danzbanderz och Bek & Moberg kommer till festivalen 2027.

Text: Mikael Berglund Dela

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Danzbanderz, med Linus Lindholm i spetsen, har gjort sig känt för att ge moderna och klassiska svenska hits en ny kostym i dansbandstappning. Projektet har under de senaste åren fått stor spridning på streamingtjänster och synts på festivaler och evenemang runt om i landet.

Även den norska duon Bek & Moberg är klar för Svanesund. Duon är aktuell med ny musik och har bland annat samarbetat med svenska artister.

Så sent som på fredagen släppte Bek & Moberg låten ”KARLSSON PÅ TAKET” tillsammans med Joakim Lundell. Under året har de även släppt musik tillsammans med Lia Larsson.

– Vår ambition är att vara åldersöverskridande och ha bred repertoar med olika musikstilar, säger Niklas Jigberg, arrangör av Svanesundsfestivalen.

Redan klara för festivalen

Sedan tidigare står det klart att Fröken Snusk och Drängarna återvänder till Svanesundsfestivalen 2027.

Med Danzbanderz och Bek & Moberg är därmed fyra akter presenterade inför nästa års festival.

Svanesundsfestivalen arrangeras traditionsenligt under den sista helgen i juli och fler artistsläpp väntas framöver.

Festivalpass till halva priset

För den som redan nu vet att nästa sommars Svanesundsfestival ska in i kalendern finns festivalpass ute till försäljning.

Just nu säljs festivalpass till Early Bird-pris med 50 procents rabatt via Tickster.