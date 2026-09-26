Beredskap i fokus på både Tjörn och i Stenungsund

Det är bar att vara förberedd vid en kris. Bild: NYHETERsto

Hur fungerar samhället när vardagen plötsligt inte gör det? På lördagen avslutas Beredskapsveckan med flera aktiviteter i STO – med en större beredskapsmässa på Tjörn och möjlighet att bland annat besöka en trygghetspunkt och ett skyddsrum i Stenungsund.

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På Tjörn arrangeras Beredskapsmässan mellan klockan 10 och 13 vid Träningskliniken på Kollungsvägen 26 i Skärhamn.

Mässan ska ge både kunskap och praktiska exempel på hur samhällets och den enskildes beredskap kan stärkas. På plats finns bland annat Tjörns kommun, Räddningstjänsten Storgöteborg, Röda Korset, Svenska kyrkan, lokala matproducenter och flera andra organisationer och verksamheter.

Från totalförsvar till mat och pengar

Under förmiddagen hålls en rad kortare föredrag. Besökarna får bland annat höra om Sveriges säkerhetsläge, totalförsvaret och det civila försvaret.

Andra delar handlar mer konkret om vardagen vid en kris: hur våra pengar och betalningsmöjligheter kan påverkas, hur vuxna kan prata med barn om kris och krig samt vilken betydelse lokal matproduktion och egen odling kan ha för beredskapen.

Barn och vuxna kan också prova en särskild beredskapsbana och ta Beredskapsmärket genom praktiska utmaningar inom säkerhet och krisberedskap.

Trygghetspunkt och nödvatten i Stenungsund

Även i Stenungsund händer det saker under lördagen efter en vecka med flera aktiviteter kring krisberedskap.

Mellan klockan 10 och 14 visar Frivilliga Resursgruppen, FRG, upp en trygghetspunkt utanför Kulturhuset Fregatten. Där får besökarna veta hur en trygghetspunkt fungerar och vilken roll den kan få vid en större samhällsstörning.

På samma plats visar kommunens VA-verksamhet upp en nödvattentank och berättar om hur kommunen kan distribuera dricksvatten om den ordinarie vattenförsörjningen slås ut eller störs.

Mellan klockan 12 och 14 går det dessutom att besöka ett av kommunens skyddsrum på Hällebäcksvägen 4 och få information om hur skyddsrum fungerar.

En vecka med beredskap i centrum

Stenungsunds aktiviteter har pågått under veckan. Bland annat har FRG funnits på plats med informationsvagn för att informera om hemberedskap och representanter från olika frivilliga försvarsorganisationer har deltagit.

Beredskapsveckan är en nationell informationsinsats med fokus på hur både enskilda och samhället kan stå bättre rustade inför kriser och samhällsstörningar.

På Tjörn avslutas veckan med den större beredskapsmässan i Skärhamn, som kommunen arrangerar tillsammans med lokala aktörer.