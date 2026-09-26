JUST NU: Sjöräddningsenhet fick haveri – Sjöräddningen larmades

Sjöräddningssällskapets räddningsenhet Anita Carlsson från Stenungsund fick på lördagen maskinhaveri på Hakefjorden. Ett allmänt anrop gick ut till andra sjöräddningsenheter för assistans.
Larmet kom klockan 13:43. Anita Carlsson var på väg till ett medlemsuppdrag när de fick maskinhaveri och ett allmänt anrop gick ut på nödkanal 16. Det ska inte vara någon fara för liv i samband med händelsen.
Enhet Anita Carlsson har samtidigt andra uppdrag att hantera och situationen behöver därför lösas så att räddningsenheten kan tas om hand.
Andra sjöräddningsenheter har larmats för att bistå och i nuläget är det lotsbåt 744 som är närmast och kan vara på plats vid klockan 14:10.
Även Rescue Margareta Emblad är på väg till haveristkollegorna.
Texten uppdateras.
Lokala nyheter på NYHETERsto.se är alltid utan betalvägg.
Uppgifter bygger på kontrollerade källor. Vid pågående händelser är informationen initial och uppdateras löpande.
Vi strävar efter att vara på plats där det händer. Mindre språkfel kan förekomma i ett tidigt skede.Viss text kan vara AI-bearbetad, men alltid granskad av redaktionen.
Tipsa NYHETERsto
Har du sett eller hört något som vi bör känna till? Skicka ditt tips till redaktionen.
https://nyhetersto.se/2026/09/26/just-nu-sjoraddningsenhet-fick-haveri-sjoraddningen-larmades/