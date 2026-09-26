Misstänkt narkotikabrott i Skärhamn

Tjörn
Foto: NYHETERsto - Arkivbild

En man i 20-årsåldern misstänks för narkotikabrott efter en poliskontroll i Skärhamn på lördagskvällen.

Text: Redaktionen - NYHETERsto
Publicerad: 26 september 2026 21:36

Kontrollen genomfördes vid klockan 18.50.

Mannen visade tecken på narkotikapåverkan och medtogs för provtagning.

En anmälan om narkotikabrott genom eget bruk har upprättats.

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