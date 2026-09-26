Misstänkt narkotikabrott i Skärhamn

En man i 20-årsåldern misstänks för narkotikabrott efter en poliskontroll i Skärhamn på lördagskvällen.
Kontrollen genomfördes vid klockan 18.50.
Mannen visade tecken på narkotikapåverkan och medtogs för provtagning.
En anmälan om narkotikabrott genom eget bruk har upprättats.
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https://nyhetersto.se/2026/09/26/misstankt-narkotikabrott-i-skarhamn/