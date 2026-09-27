Brandlarm på Kyrkenorumskolan – Felaktigt larm gick ut i 112-appen

Räddningstjänsten larmades på söndagseftermiddagen till Kyrkenorumskolan i Stenungsund efter att det automatiska brandlarmet löst ut. Någon brand pågår inte.
Det är tredje gången på ett dygn som det automatiska brandlarmet på skolan har löst ut. Orsaken uppges vara ett tekniskt fel.
Vid det senaste larmet skickades även information ut till allmänheten via 112-appen om en brand i byggnad på platsen.
Den uppgiften är felaktig. Räddningstjänsten är på plats, men det finns ingen brand på Kyrkenorumskolan.
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https://nyhetersto.se/2026/09/27/brandlarm-pa-kyrkenorumskolan-felaktigt-larm-gick-ut-i-112-appen/