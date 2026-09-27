Inbrottsförsök i garage – Polisen sökte med hund

Polisen larmades under natten mot söndagen till Norum i Stenungsund efter ett misstänkt inbrottsförsök i ett garage. Flera personer hade setts lämna platsen och en hundpatrull deltog i sökandet.

Händelsen inträffade strax efter klockan 02.

En ruta till garaget hade krossats och ett larm hade aktiverats. I samband med händelsen hade vittnen sett ett antal svartklädda personer vid platsen som därefter sprang därifrån.

Polisen sökte efter de misstänkta personerna med bland annat hundpatrull, men ingen kunde hittas.

Något stöldgods ska inte ha försvunnit från garaget. En anmälan om försök till stöld genom inbrott har upprättats.

Ingen person är misstänkt.