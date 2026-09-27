Trafikolycka på Orust – En person till sjukhus

Räddningstjänsten har larmats om en trafikolycka med flera fordon vid Fjälla utanför Henån på Orust. Två bilar har kolliderat.

Text: Mikael Berglund Dela

Larmet kom klockan 13.23 på söndagen och räddningstjänst larmades ut till platsen tillsammans med polis.

-Det är två bilar som har kolliderat, uppger SOS Alarm Händelseinformation.

Tre personer uppges vara inblandade. Inga synliga personskador men en person åker med ambulans till sjukhus för kontroll.

Under räddningsarbetet var det begränsad framkomlighet på platsen.