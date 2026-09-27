Roderhaveri utanför Skärhamn – Segelbåt bogseras mot hamn

STO-Området

En sjöräddningsinsats drogs igång på söndagseftermiddagen efter att en omkring 30 fot lång segelbåt fått roderhaveri utanför Skärhamn. Rodret uppges vara helt skadat.

Text: Mikael Berglund
Publicerad: 27 september 2026 13:25 | Uppdaterad: 27 september 2026 14:13

Larmet kom klockan 13.03.

JRCC startade sjöräddningsinsatsen och Sjöräddningssällskapet Skärhamn larmades ut. Räddningsenheten Margareta Emblad skickades mot segelbåten.

Sjöräddningssällskapet har nu kopplat segelbåten och bogserar den mot hamn.

Ingen person har skadats i samband med insatsen.

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