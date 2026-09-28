Bil kolliderade med vildsvin i Jörlanda

Stenungsund
Viltolycka. Foto: Arkivbild - NYHETERsto

En bil kolliderade med ett vildsvin vid hållplats Håby i Jörlanda på måndagsmorgonen. Eftersöksjägare kallades ut efter olyckan.

Text: Mikael Berglund
Publicerad: 28 september 2026 11:59

Larmet kom klockan 06.38.

Det fanns inga uppgifter om personskador eller om bilen fick några skador i samband med kollisionen.

Efter olyckan kallades en eftersöksjägare ut för att söka efter vildsvinet.

Missa inget - Håll dig uppdaterad
🔓 Den här nyheten kan du läsa utan kostnad

Lokala nyheter på NYHETERsto.se är alltid utan betalvägg.

Uppgifter bygger på kontrollerade källor. Vid pågående händelser är informationen initial och uppdateras löpande.

Vi strävar efter att vara på plats där det händer. Mindre språkfel kan förekomma i ett tidigt skede.

Viss text kan vara AI-bearbetad, men alltid granskad av redaktionen.
Rättelse Medieetik Tipsa oss
Top