Bil kolliderade med vildsvin i Jörlanda

En bil kolliderade med ett vildsvin vid hållplats Håby i Jörlanda på måndagsmorgonen. Eftersöksjägare kallades ut efter olyckan.
Larmet kom klockan 06.38.
Det fanns inga uppgifter om personskador eller om bilen fick några skador i samband med kollisionen.
Efter olyckan kallades en eftersöksjägare ut för att söka efter vildsvinet.
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https://nyhetersto.se/2026/09/28/bil-kolliderade-med-vildsvin-i-jorlanda/