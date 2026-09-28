Fatbike stulen vid Henåns bussterminal

En svart fatbike har stulits vid Henåns bussterminal på Orust. Fordonet, som ny kostar 17 000 kronor, försvann någon gång under helgen och stölden upptäcktes på måndagsmorgonen.
Fatbiken (Fatboy Fatbike X-Pro) är svart och av den typ som syns på bilden, med breda däck, lång sadel och ryggstöd.
Det är i nuläget oklart exakt när under helgen som stölden skedde.
Den som har sett något vid bussterminalen, känner igen fordonet eller har uppgifter om var det finns nu uppmanas att kontakta polisen på telefon 114 14.
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https://nyhetersto.se/2026/09/28/fatbike-stulen-vid-henans-bussterminal/