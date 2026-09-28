JUST NU: Grusbil i diket – Begränsad framkomlighet

En grusbil har hamnat i diket på Sundsbyvägen vid Furusäter på Tjörn. Lastbilen står i en kurva och orsakar begränsad framkomlighet.
Bärgare från annan ort har beställts och bärgningsarbetet väntas påverka trafiken.
Det finns inga uppgifter om personskador.
I samband med att grusbilen ska bärgas kan Sundsbyvägen behöva stängas av helt under en period.
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https://nyhetersto.se/2026/09/28/grusbil-i-diket-begransad-framkomlighet/