JUST NU: Grusbil i diket – Begränsad framkomlighet

Tjörn

En grusbil har hamnat i diket på Sundsbyvägen vid Furusäter på Tjörn. Lastbilen står i en kurva och orsakar begränsad framkomlighet.

Text: Mikael Berglund
Publicerad: 28 september 2026 16:23 | Uppdaterad: 28 september 2026 16:49

Bärgare från annan ort har beställts och bärgningsarbetet väntas påverka trafiken.

Det finns inga uppgifter om personskador.

I samband med att grusbilen ska bärgas kan Sundsbyvägen behöva stängas av helt under en period.

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