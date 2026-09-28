Kommunens beredskap visades upp under Beredskapsveckan

Beredskap för dricksvattenförsörjning vid vattenläckor, kriser och andra samhällsstörningar visades upp under lördagen. Foto: Privat

Hur får invånarna vatten om den ordinarie vattenförsörjningen slås ut – och hur fungerar kommunikationen vid en större samhällsstörning? Under lördagen fick besökare i Stenungsund en inblick i delar av kommunens beredskap.

Aktiviteterna arrangerades som en del av Beredskapsveckan och utanför Kulturhuset Fregatten visades bland annat kommunens möjligheter att ordna nödvatten vid större vattenläckor, kriser och andra allvarliga störningar.

Initiativet till visningen togs av Stenungsunds kommuns beredskapssamordnare Josef Berndtsson tillsammans med personal.

Frivilliga resurser på plats

Även FRG, Frivilliga resursgruppen, deltog under dagen tillsammans med bland andra Frivilliga Bilkåren och andra frivilliga resurser.

FRG kan förstärka kommunens ordinarie resurser när samhället utsätts för större påfrestningar och det finns behov av extra personal.

Under lördagen kunde besökarna få veta mer om hur de frivilliga resurserna kan användas och vilken roll de kan få när samhällets vanliga funktioner inte räcker till.

Kommunikation när samhället störs

Kjell Gustavsson från FRO Nordvästra Götaland, Frivilliga Radioorganisationen, visade också möjligheter att upprätthålla kommunikation vid en samhällsstörning.

Alternativa kommunikationsvägar kan bli viktiga om exempelvis ordinarie telefoni eller annan kommunikationsinfrastruktur inte fungerar.

Lördagens aktiviteter var en del av Stenungsunds kommuns program under Beredskapsveckan, där årets aktiviteter har haft fokus på hur både samhället och den enskilde kan stärka sin beredskap inför kriser och störningar.