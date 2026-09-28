Körde bil utan att ha rätt till det – Döms till böter

En kvinna i 45-årsåldern döms för olovlig körning efter att ha kört personbil i Henån på Orust utan att ha rätt till det.
Körningen skedde på länsväg 752 i augusti.
Kvinnan erkände gärningen i polisförhör. Som bevisning fanns även polisens anmälan och uppgifter om körkortsbehörighet.
Uddevalla tingsrätt konstaterar att erkännandet får stöd av den övriga bevisningen och bedömer gärningen som olovlig körning.
Påföljden blir 30 dagsböter à 200 kronor, totalt 6 000 kronor. Kvinnan ska dessutom betala 1 000 kronor till brottsofferfonden.
Målet avgjordes utan huvudförhandling.
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https://nyhetersto.se/2026/09/28/korde-bil-utan-att-ha-ratt-till-det-doms-till-boter/