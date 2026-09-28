Slog sönder bilruta och hotade personer i bilen – döms

Fyra personer åkte till en bostad i STO-området för att hämta en flicka som dagen före hade sagt att hon ville lämna platsen. Besöket slutade med en sönderslagen bilruta, hot och våld. Nu döms en man i 50-årsåldern för tre brott.

Händelsen inträffade sent en lördagskväll i augusti 2025.

Bakgrunden var en konflikt mellan ungdomar. Enligt förundersökningen hade flickan dagen före kontaktat en vän och berättat att hon inte ville vara kvar hos sin pojkvän efter att de hade bråkat.

Fyra personer åkte därför dit med bil för att hämta henne. Under tiden hade flickan och pojkvännen dock blivit sams och hon hade försökt förklara för vännerna att hon ville stanna kvar.

När polisen senare pratade med flickan uppgav hon att hon fortfarande var tillsammans med pojkvännen och att hon ville stanna kvar på platsen.

Bilrutan slogs sönder

När bilen körde in på uppfarten möttes den av pojkvännens pappa, en man i 50-årsåldern. Han gestikulerade åt bilen att backa.

Föraren backade först, men behövde sedan köra framåt igen för att undvika ett hinder. Det var i samband med detta som situationen eskalerade.

Enligt personerna i bilen gick mannen fram och slog mot bilen. Vindrutan gick sönder och föraren backade därefter över vägen och ner i ett dike.

Polisen fotograferade skadorna på bilen under utredningen. Foto: Polisens förundersökning

Mannen har själv medgett att han slog mot bilen men lämnat en annan beskrivning av händelseförloppet. Enligt honom körde bilen mot honom så att han tvingades hoppa undan. Han uppgav att han därefter slog mot en sidoruta med knytnäven.

En granne som bevittnade delar av händelsen uppgav också att han uppfattade det som att bilen körde mot mannen. Grannen såg dock inte hela händelseförloppet.

Hot och våld vid bilen

När bilen hamnat i diket fortsatte konfrontationen.

Enligt personerna i bilen hotade mannen dem med allvarligt våld. Han ska också ha öppnat förardörren, tagit tag i förarens tröja och tryckt sin underarm mot hans hals.

Föraren fick rodnad och senare smärta i hals och nacke. Skadorna dokumenterades och han sökte senare vård.

Mannen förnekade både hoten och att han hade varit fysiskt våldsam mot föraren.

Polisen som kom till platsen fotograferade bilen och noterade även en skada på mannens högra lillfinger. Mannen uppgav själv att skadan hade uppstått när han slog mot bilen.

Tingsrätten avfärdade nödvärn

Uddevalla tingsrätt bedömer att berättelserna från personerna i bilen i allt väsentligt varit samstämmiga, utförliga och detaljerade. Uppgifterna om våldet får enligt domstolen dessutom starkt stöd av fotografier och journalanteckningar.

Tingsrätten anser det bevisat att mannen slog sönder vindrutan, hotade personerna i bilen med allvarligt fysiskt våld och tryckte sin underarm mot förarens hals.

Mannen hävdade att han agerat i nödvärn, eller åtminstone uppfattat situationen som en nödvärnssituation. Tingsrätten avfärdar invändningen och konstaterar att han hade andra handlingsalternativ.

Villkorlig dom och böter

Mannen döms för skadegörelse, olaga hot och ringa misshandel.

Brottslighetens straffvärde motsvarar enligt tingsrätten ett kortare fängelsestraff. Mannen förekommer dock inte sedan tidigare i belastningsregistret och domstolen ser ingen särskild anledning att befara fortsatt brottslighet.

Påföljden blir därför villkorlig dom och 40 dagsböter på sammanlagt 9 600 kronor.

Mannen ska dessutom betala sammanlagt 34 968 kronor i skadestånd till fyra personer samt 1 000 kronor till brottsofferfonden.