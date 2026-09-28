Smitningsolycka – Påkörd bakifrån vid stopplikt

En bilförare blev påkörd bakifrån vid stopplikten ut mot Varekil på måndagseftermiddagen. Den andra föraren lämnade platsen efter kollisionen.

Händelsen inträffade vid 16.20-tiden.

-Vi får in samtal från en bilist som blivit påkörd bakifrån vis stopplikten. Den andra föraren ska sedan ha kört från platsen utan att göra rätt för sig och lämna sina uppgifter eller se hur det var med andra föraren, säger Jens Andersson, Polisens Presstalesperson.

Föraren i den påkörda bilen hann inte uppfatta registreringsnumret på bilen som lämnade platsen.

Händelsen kommer anmälas via PKC, Polisens kontaktcenter och rubriceras gällande smitning från trafikolycksplats har upprättats.

Det finns inga uppgifter om personskador.