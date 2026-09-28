Trodde det var ”grönt” att köra efter festen – Döms till 44 800 kronor i dagsböter

En person i 25-årsåldern körde bil i Henån efter att ha druckit fyra till fem öl på en fest. Personen trodde att det hade gått tillräckligt lång tid för att kunna köra – men hade fortfarande alkohol i kroppen.

Händelsen inträffade på Orust i augusti.

Enligt domen hade personen varit på en fest och kände att det fanns behov av att lämna den. Personen uppgav att det inte fanns någon annan möjlighet att ta sig därifrån än att själv köra bil.

Det hade enligt personen gått ganska lång tid sedan den senaste ölen och bedömningen var därför att det borde vara ”grönt” att köra.

Hade druckit fyra till fem öl

I polisförhör berättade personen att fyra till fem öl hade druckits hos en vän innan bilfärden.

Efter körningen uppmättes alkoholkoncentrationen i utandningsluften till 0,30 milligram per liter.

Personen vidgick själva händelseförloppet men förnekade brott och uppgav att avsikten aldrig varit att medvetet köra bil onykter.

Tingsrätten: Insåg risken

Uddevalla tingsrätt konstaterar att personen redan genom sina egna uppgifter hade insett att det fanns en risk för att alkoholkoncentrationen var så hög att bilkörning inte var tillåten.

Domstolen pekar även på den uppmätta alkoholkoncentrationen och konstaterar att personen körde utan att först kontrollera alkoholhalten.

Tingsrätten bedömer därför att personen varit likgiltig inför risken och att rattfylleriet begicks med uppsåt.

Personen döms för rattfylleri till 80 dagsböter på 560 kronor, sammanlagt 44 800 kronor. Dessutom ska 1 000 kronor betalas till brottsofferfonden.