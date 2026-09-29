Beläggningsarbete påverkar trafiken – Industrivägen stängs nattetid

Trafikanter i Stenungsund får räkna med störningar under de kommande dagarna när beläggningsarbeten genomförs på länsväg 170/Industrivägen och vid järnvägsövergången Industrivägen/Uddevallavägen.
Skyltar har satts upp inför arbetena som inleds onsdagen den 30 september.
Vid järnvägsövergången Industrivägen/Uddevallavägen anges beläggningsarbete under perioderna 30 september–2 oktober samt 7–9 oktober. Arbetet genomförs nattetid mellan klockan 21 och 06.
På skyltningen vid järnvägsövergången anges ingen total avstängning, utan trafikanterna får följa anvisningarna på plats.
Lv170/Industrivägen stängs nattetid
På länsväg 170/Industrivägen har samtidigt skyltar satts upp om en mer omfattande trafikpåverkan.
Där anges att vägen ska vara avstängd mellan den 4 och 7 oktober, klockan 20.00–05.00. Trafiken kommer då att hänvisas annan väg.
Arbetena innebär därmed olika trafiklösningar beroende på plats och datum.
Trafikanter som kör genom området kvälls- och nattetid behöver följa den tillfälliga skyltningen och anvisningarna på plats.
Lokala nyheter på NYHETERsto.se är alltid utan betalvägg.
Uppgifter bygger på kontrollerade källor. Vid pågående händelser är informationen initial och uppdateras löpande.
Vi strävar efter att vara på plats där det händer. Mindre språkfel kan förekomma i ett tidigt skede.Viss text kan vara AI-bearbetad, men alltid granskad av redaktionen.
Tipsa NYHETERsto
Har du sett eller hört något som vi bör känna till? Skicka ditt tips till redaktionen.
https://nyhetersto.se/2026/09/29/belaggningsarbete-paverkar-trafiken-industrivagen-stangs-nattetid/