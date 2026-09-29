Beläggningsarbete påverkar trafiken – Industrivägen stängs nattetid

Trafikanter i Stenungsund får räkna med störningar under de kommande dagarna när beläggningsarbeten genomförs på länsväg 170/Industrivägen och vid järnvägsövergången Industrivägen/Uddevallavägen.

Text: Mikael Berglund Dela

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Skyltar har satts upp inför arbetena som inleds onsdagen den 30 september.

Vid järnvägsövergången Industrivägen/Uddevallavägen anges beläggningsarbete under perioderna 30 september–2 oktober samt 7–9 oktober. Arbetet genomförs nattetid mellan klockan 21 och 06.

På skyltningen vid järnvägsövergången anges ingen total avstängning, utan trafikanterna får följa anvisningarna på plats.

Lv170/Industrivägen stängs nattetid

På länsväg 170/Industrivägen har samtidigt skyltar satts upp om en mer omfattande trafikpåverkan.

Där anges att vägen ska vara avstängd mellan den 4 och 7 oktober, klockan 20.00–05.00. Trafiken kommer då att hänvisas annan väg.

Arbetena innebär därmed olika trafiklösningar beroende på plats och datum.

Trafikanter som kör genom området kvälls- och nattetid behöver följa den tillfälliga skyltningen och anvisningarna på plats.