Bil kolliderade med vildsvin – Andra olyckan i Jörlanda på ett dygn

En personbil kolliderade med ett vildsvin på länsväg 574 i Jörlanda under natten mot tisdagen. Det var den andra vildsvinskollisionen i Jörlanda på mindre än ett dygn.

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Olyckan inträffade vid 02.10-tiden.

Ingen person skadades och bilen uppges inte ha fått några större skador i samband med kollisionen.

Efter olyckan kontaktades en eftersöksjägare för att ta hand om ärendet.

Andra olyckan på ett dygn

Även på måndagsmorgonen inträffade en viltolycka med vildsvin i Jörlanda. Då kolliderade en bil med ett vildsvin vid hållplats Håby.

Det innebär att två personbilar har kolliderat med vildsvin i Jörlanda inom loppet av ett dygn.