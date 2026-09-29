Bil kolliderade med vildsvin – Andra olyckan i Jörlanda på ett dygn

En personbil kolliderade med ett vildsvin på länsväg 574 i Jörlanda under natten mot tisdagen. Det var den andra vildsvinskollisionen i Jörlanda på mindre än ett dygn.
Olyckan inträffade vid 02.10-tiden.
Ingen person skadades och bilen uppges inte ha fått några större skador i samband med kollisionen.
Efter olyckan kontaktades en eftersöksjägare för att ta hand om ärendet.
Andra olyckan på ett dygn
Även på måndagsmorgonen inträffade en viltolycka med vildsvin i Jörlanda. Då kolliderade en bil med ett vildsvin vid hållplats Håby.
Det innebär att två personbilar har kolliderat med vildsvin i Jörlanda inom loppet av ett dygn.
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https://nyhetersto.se/2026/09/29/bil-kolliderade-med-vildsvin-andra-olyckan-i-jorlanda-pa-ett-dygn/