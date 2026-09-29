Dyröns Servicecenter kan bli Årets Leaderprojekt

Över 1 000 ideella arbetstimmar och ett stort lokalt engagemang har tagit Dyrön hela vägen till final. Dyröns Servicecenter är ett av tre projekt som tävlar om att utses till Årets Leaderprojekt 2026.

Text: Mikael Berglund Dela

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Bakom satsningen står Dyröns Samhällsförening, som har skapat servicecentret för att samla resurser och göra det enklare att bo, verka och driva företag på ön.

I stället för att varje boende eller företag ska behöva köpa och förvara egen utrustning finns möjlighet att dela och hyra verktyg och maskiner. Utrustningen används också för gemensamma behov på Dyrön, bland annat skötsel av vandringsleder och gemensamma platser samt vägunderhåll och snöröjning.

Över 1 000 ideella timmar

En stor del av arbetet bakom satsningen har genomförts av Dyröborna själva. Totalt har mer än 1 000 ideella arbetstimmar lagts ner för att förverkliga servicecentret.

Dyröns Samhällsförening har också bidragit med egen finansiering, medan projektet fått EU-stöd genom Leader Bohuslän och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Tanken har varit att skapa något som lever vidare även efter själva projekttiden – en gemensam resurs som kan fortsätta användas och utvecklas på ön.

En av tre finalister

Nu uppmärksammas arbetet även nationellt.

Lokal Utveckling Sverige har utsett Dyröns Servicecenter till ett av tre projekt som gått vidare till final i Årets Leaderprojekt 2026.

Utmärkelsen uppmärksammar lokala utvecklingsprojekt som genomförts med Leader-metoden, där lokala krafter, föreningar, näringsliv och offentlig finansiering kan samverka för utveckling på landsbygden.

För Dyrön innebär finalplatsen ett nationellt erkännande av ett projekt som vuxit fram ur ett konkret lokalt behov – och där en stor del av arbetet gjorts av öborna själva.

Vinnaren av Årets Leaderprojekt 2026 offentliggörs vid Leadergalan i Sunne den 7 oktober.