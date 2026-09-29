En man döms till sex månaders fängelse efter smash and grab-kuppen mot Denim & Brands i Stenungsund. Med en stulen truck körde han in i butikens entré, men något stöldgods kom aldrig att försvinna.

Text: Mikael Berglund Dela

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Händelsen inträffade i maj 2024. Uddevalla tingsrätt meddelade domen på måndagen och dömer mannen för försök till grov stöld och tillgrepp av fortskaffningsmedel.

Stal truck och körde in i butiken

Enligt domen tog sig mannen in på Nordic Bulkers låsta område i Stenungsund och tog en truck. Trucken kördes därefter till Denim & Brands, där gafflarna kördes genom butikens entrédörr.

När trucken kördes in i entrén utlöstes butikens larm och gärningen avbröts. Några varor hann inte stjälas. Skadorna efter kuppen uppgick till drygt 261 000 kronor exklusive moms.

Mannen förnekade gärningarna och bestred även skadeståndskraven.

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DNA i trucken blev viktig bevisning

Polisen tog DNA-prov på sju olika platser i trucken. Ett av proverna gav träff på mannen. Han hade enligt domen inte arbetat med företagets truckar och kunde inte lämna någon förklaring till hur hans DNA hade hamnat där.

Tingsrätten bedömde att den enda rimliga förklaringen var att mannen hade tagit trucken och därefter kört den in i entrén till Denim & Brands. Domstolen ansåg också att omständigheterna visade att avsikten var att stjäla från butiken.

Tingsrätten bedömde gärningarna som tillgrepp av fortskaffningsmedel och försök till grov stöld. Att stölden inte fullbordades berodde enligt domstolen på att larmet utlöstes.

Sex månaders fängelse

Straffet bestämdes till sex månaders fängelse. Tingsrätten konstaterade att det samlade straffvärdet översteg sex månaders fängelse och tog även hänsyn till mannens tidigare brottslighet och tidigare domar när påföljden bestämdes.

Mannen ska dessutom betala 11 460 kronor i skadestånd till Denim & Brands och 249 781 kronor till Dina Försäkringar, sammanlagt 261 241 kronor, plus ränta.

Domen kan överklaga.

Tidigare nyhet: Åtal efter smash and grab mot Denim & Brands