Förarens körkortet var återkallat – Misstänks för grov olovlig körning

En man i 75-årsåldern stoppades av polisen på Ucklumsvägen i Stenungsund tidigt på tisdagsmorgonen. Vid kontrollen visade det sig att mannens körkort var återkallat.
Kontrollen genomfördes vid 04.30-tiden.
Polisen stoppade bilen för en kontroll och konstaterade att mannen saknade behörighet att köra eftersom hans körkort hade återkallats.
En anmälan gällande grov olovlig körning är skriven.
Återkallat körkort kan ge grövre rubricering
Olovlig körning kan bedömas som grov bland annat när en person kör trots att körkortet har återkallats och föraren är medveten om att han eller hon saknar rätt att köra.
I det aktuella fallet rubricerade polisen händelsen som grov olovlig körning.
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https://nyhetersto.se/2026/09/29/forarens-korkortet-var-aterkallat-misstanks-for-grov-olovlig-korning/