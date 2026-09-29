Snapchatkonto kapades – Minst tre vänner lurades att swisha

En person på Orust fick sitt Snapchatkonto kapat. Därefter började någon skriva till personens vänner och be om ett akut lån på 3 000 kronor via Swish. Minst tre vänner ska ha gått på bluffen och fört över pengar.

Text: Mikael Berglund Dela

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Händelsen har polisanmälts. Kontot ska ha tagits över av en obehörig person som därefter använde den riktiga kontoinnehavarens identitet och kontaktlista för att skicka meddelanden till vänner.

I meddelandena framställdes det som att personen behövde låna 3 000 kronor akut och bad mottagarna att hjälpa till genom en Swishbetalning.

Minst tre personer ska ha trott att de kommunicerade med sin vän och gjort överföringar.

I det aktuella fallet på Orust har en anmälan upprättats om olovlig identitetsanvändning och dataintrång. Eftersom minst tre personer uppges ha fört över pengar kan utredningen senare även komma att omfatta bedrägeri.

Kontrollera med vännen på annat sätt

Polisen har även tidigare varnat för bedrägerier där kapade konton på sociala medier används för att kontakta vänner och bekanta. Genom att meddelandet kommer från ett konto som mottagaren känner igen ökar möjligheten för bedragaren att vinna förtroende.

Polisens råd vid oväntade förfrågningar om pengar från vänner på sociala medier är att kontrollera att det verkligen är rätt person som skriver innan någon betalning görs.

Det kan exempelvis göras genom att ringa personen på ett telefonnummer man redan har eller kontakta personen på annat sätt – inte enbart genom det konto där begäran om pengar kommit.