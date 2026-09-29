Stenungsundshem öppnar ny kundtjänst på Hasselbacken

Stenungsundshem utökar sin service och öppnar en ny kundtjänst på Hasselbacken. Satsningen innebär att hyresgäster i kommunens största bostadsområde får möjlighet till drop-in på nära håll.

Text: Mikael Berglund Dela

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Den nya kundtjänsten öppnar den 6 oktober på Hasselbackevägen 21, i närheten av Hasselboden.

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Här kommer det att vara möjligt att besöka Stenungsundshem utan att boka tid på tisdagar klockan 08.00–11.00 och torsdagar klockan 13.00–16.00.

Nära 1 000 lägenheter i området

Hasselbacken är Stenungsundshems största bostadsområde och omfattar en betydande del av bolagets bostadsbestånd.

På Hasselbacken, som även brukar benämnas Röda Hasselbacken, finns 652 av Stenungsundshems lägenheter. I Vita Hasselbacken finns ytterligare 308. Sammantaget handlar det om 960 lägenheter – alltså nära 1 000 bostäder.

Hasselboden på Hasselbacken. Foto: NYHETERsto Hasseltorget på Hasselbacken. Foto: NYHETERsto ‹ 1 av 2 ›

Den nya kundtjänsten innebär därmed att Stenungsundshem får en fysisk mötesplats i direkt anslutning till ett område där en stor del av bolagets hyresgäster bor.

Kundtjänsten vid Stenungstorg blir kvar

Öppningen på Hasselbacken innebär inte att kundtjänsten i centrum försvinner.

På Jullen 5, intill Stenungstorg, fortsätter Stenungsundshem att erbjuda drop-in på måndagar klockan 13.00–18.00 och onsdagar klockan 09.00–12.00.

På övriga tider finns fortsatt möjlighet att boka ett besök.

Utökar även telefontiderna

Från den 2 november förändras även Stenungsundshems telefontider. Växeln på 0303-686 00 kommer då att hålla öppet längre än tidigare.

På måndagar blir telefontiden klockan 08.00–17.00, tisdag till torsdag klockan 08.00–16.00 och fredagar klockan 08.00–15.00.

Samtidigt förändras sättet att kontakta fastighetsvärdarna. I stället för att ringa respektive fastighetsvärds direktnummer ska hyresgästerna ringa Stenungsundshems gemensamma nummer. Den som använder ett gammalt direktnummer kommer automatiskt att kopplas vidare till växeln.

Förändringarna är enligt Stenungsundshem en del i arbetet med att göra det enklare för hyresgästerna att komma i kontakt med bolaget.