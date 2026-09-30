16-åring döms efter stök vid Rönnängs skola – Sprang från polisen

En 16-årig pojke döms för ringa narkotikabrott och våldsamt motstånd efter händelsen vid Rönnängs skola på Tjörn i juni. Det var skolavslutningskväll, många ungdomar var ute och polisen hade förstärkt med extra resurser i STO-kommunerna.

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Händelsen inträffade fredagen den 12 juni, samma kväll som många ungdomar firade att skolorna slutat för sommaren. Polisen hade extra resurser ute i Stenungsund, Tjörn och Orust under kvällen och natten.

Nu har en av ungdomarna dömts vid Uddevalla tingsrätt.

Försökte springa från polisen

Polisen hade åkt till Rönnängs skola efter uppgifter om misstänkt narkotikabruk bland ungdomar.

När patrullen skulle ingripa mot 16-åringen försökte han springa från platsen. En polis tog upp jakten och fick ner pojken på marken genom en kroppstackling. Därefter uppstod en tumultartad situation.

Hade cannabis och tabletter

Efter ingripandet hittades narkotika på pojken.

Enligt domen hade han två tabletter alprazolam samt 1,65 gram cannabisharts eller annat cannabispreparat. 16-åringen erkände ringa narkotikabrott.

Han åtalades också för våldsamt motstånd. Enligt åtalet hade pojken krängt med kroppen och armarna och försökt slita sig loss för att hindra polisen i tjänsteutövningen.

16-åringen nekade till våldsamt motstånd. Han uppgav att kroppsrörelserna varit ofrivilliga och hävdade även att en polis tagit ett strupgrepp på honom.

Kroppskamera fångade delar av ingripandet

Delar av händelsen fångades av en polismans kroppskamera och filmen användes som bevisning under rättegången.

Tingsrätten konstaterar att filmen endast visar delar av händelseförloppet och är inspelad på visst avstånd. Enligt domstolen motsäger filmen inte polisens uppgifter.

Domstolen bedömer också att det som pojken beskrivit som ett strupgrepp varit ett kontrollgrepp som polisen använde som en reaktion på hans agerande.

Tingsrätten anser det styrkt att 16-åringen försökte slita sig loss och hindra polisen i tjänsteutövningen. Han döms därför för våldsamt motstånd.

Döms till ungdomsvård

16-åringen döms för ringa narkotikabrott och våldsamt motstånd. Påföljden blir ungdomsvård.

Ungdomsvården ska genomföras enligt ett ungdomskontrakt under två månader. Det innebär bland annat individuella samtal och drogtest en gång i veckan.

Socialtjänsten har bedömt att det finns ett vårdbehov och att insatser behövs för att förebygga fortsatt narkotikabruk.

Pojken förekommer sedan tidigare i belastningsregistret genom en straffvarning för ringa narkotikabrott.