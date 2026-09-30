Civil polis spanade mot öppen narkotikahandel – Minderårig sålde hasch i Henån

Narkotika, kontanter och en digitalvåg som togs i beslag i samband med polisens insats. Foto: Polisens förundersökning

Polisen arbetade civilt i centrala Henån med ett tydligt syfte – att stävja den öppna narkotikahandeln. Under insatsen observerades en misstänkt narkotikaaffär. Nu har en då minderårig pojke dömts för narkotikabrott.

LOKAL ANNONS Dölj annons

Händelsen inträffade i september förra året.

Områdespolisen arbetade under eftermiddagen och kvällen civilklädd i Henån för att komma åt den öppna försäljningen av narkotika.

Under spaningen följde två poliser killen som då var minderårig och såg honom möta en man i en bil. Poliserna observerade hur något överlämnades genom bilens sidoruta.

Bilen lämnade därefter platsen och stoppades av en annan polispatrull. Hos mannen i bilen hittades ett gram hasch.

Greps med hasch och våg

Killen följdes vidare av de civilklädda poliserna och greps kort därefter.

Vid kontrollen hittades en mindre mängd hasch, en digitalvåg, kontanter och två mobiltelefoner.

I en av telefonerna hittade polisen ett stort antal konversationer med personer som ville köpa narkotika. Utredningen visade enligt tingsrätten på omfattande kontakter med presumtiva köpare under våren och sommaren 2025.

Hittade närmare 150 gram hasch

Efter gripandet genomförde polisen en husrannsakan i pojkens bostad i Henån.

Vid husrannsakan hittade polisen ytterligare cannabisharts. Totalt omfattade åtalet 146,96 gram. Foto: Polisens förundersökning En del av den cannabisharts som hittades under polisens utredning. Foto: Polisens förundersökning ‹ 1 av 2 ›

Där hittades ytterligare cannabisharts. Totalt omfattade åtalet 146,96 gram, som åklagaren menade hade innehafts för försäljning. I bostaden hittades även kontanter och annan egendom som togs i beslag.

Pojken erkände eget bruk av narkotika men förnekade att narkotikan varit avsedd för försäljning. Han hävdade bland annat att haschet var för eget bruk.

Tingsrätten gjorde en annan bedömning.

Tingsrätten: Narkotikan var till försäljning

Domstolen konstaterar att telefonen som pojken hade på sig innehöll ett flertal tydliga konversationer om narkotikaförsäljning.

Tillsammans med polisernas observation av mötet vid bilen, narkotikan som hittades hos köparen och det stora antalet 500-kronorssedlar som hittades i bostaden anser tingsrätten att det är bevisat att pojken sålde hasch vid mötet.

Polisen tog även en större summa kontanter i beslag. Tingsrätten har beslutat att 33 150 kronor och 300 euro ska förverkas. Foto: Polisens förundersökning. En digitalvåg som togs i beslag i samband med polisens insats. Foto: Polisens förundersökning ‹ 1 av 2 ›

Tingsrätten bedömer också att hela innehavet på 146,96 gram cannabisharts var avsett för försäljning.

Han döms därför för narkotikabrott.

Pengar från många privatpersoner – 176 Swish

I utredningen granskades också pojkens ekonomi. Under perioden som undersöktes hade han fått in drygt 90 000 kronor via Swish från 176 privatpersoner utanför familjen. Av dessa var 46 personer sedan tidigare dömda för narkotikabrott.

Utredningen visade också att hans utgifter var betydligt större än de legala inkomster som kunnat identifieras.

Tingsrätten beslutade att märkeskläder, accessoarer, parfymer, elektronik samt 33 150 kronor och 300 euro i kontanter ska förverkas. Det uppskattade sammanlagda värdet på egendomen är 198 690 kronor. Domstolen bedömer att det är övervägande sannolikt att egendomen härrör från brottslig verksamhet.

Döms till skyddstillsyn

Pojken döms till skyddstillsyn och ska följa de föreskrifter om missbruksvård som Frivården, i samråd med socialtjänsten, bestämmer. Tingsrätten har tagit hänsyn till hans ålder vid straffmätningen.

Han hade tidigare dömts två gånger för narkotikabrottslighet. Tingsrätten konstaterar att det nu handlar om det tredje återfallet under en tvåårsperiod och bedömer att en strängare påföljd än ytterligare ungdomsvård behövs.

Samtidigt framgår det att han genomgår behandling och enligt utredningen har gjort framsteg. Tingsrätten bedömer därför att skyddstillsyn i kombination med fortsatt missbruksvård är en lämplig påföljd.

Domen kan överklagas