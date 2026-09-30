I dag kommer domen efter dödsolyckan utanför Tjörn

Två personer omkom i samband med olyckan utanför Tjörn. Foto: NYHETERsto

Två personer omkom när lastfartyget Misje Verde körde på en fritidsbåt i Hakefjorden utanför Tjörn i somras. I dag, onsdag, kommer domen mot fartygets befälhavare och den lots som befann sig på bryggan.

Text: Mikael Berglund Dela

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Olyckan inträffade på kvällen den 28 juli när en familj med två vuxna och två barn färdades i fritidsbåten i Hakefjorden.

Fritidsbåten blev upphunnen och påkörd av det norskflaggade lastfartyget Misje Verde, som var på väg från Uddevalla. Båten förliste efter kollisionen. Pappan och sonen överlevde medan mamman och dottern omkom.

Både befälhavaren och lotsen åtalades

Efter polisutredningen väckte senior åklagare James von Reis åtal mot både befälhavaren på Misje Verde och den lots från Sjöfartsverket som hade lotsuppdraget.

Åtalet gäller vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i sjötrafik.

Enligt åklagaren brast både befälhavaren och lotsen i utkiken och Misje Verde väjde därför inte för fritidsbåten som fartyget hann upp bakifrån.

Åklagaren har särskilt pekat på lotsens aktiva roll i framförandet av fartyget. Att en lots åtalas för sin del i en olycka med ett fartyg som lotsas är ovanligt.

Båda nekar till brott

Rättegången hölls i Göteborgs tingsrätt under två dagar i september.

Både befälhavaren och lotsen har nekat till brott. Under rättegången blev frågan om ansvarsfördelningen på bryggan central – bland annat vem som ansvarade för utkiken och vilken roll lotsen hade i framförandet av fartyget.

Åklagaren har gjort gällande att båda hade ett ansvar för att olyckan kunde inträffa och har yrkat på fängelse.

Efter den avslutade rättegången beslutade tingsrätten att häva häktningen av befälhavaren, som hade varit frihetsberövad sedan olyckan. Lotsen har inte varit frihetsberövad.

Domen kommer i dag

Målet har fått stor uppmärksamhet även inom sjöfarten eftersom domstolen bland annat ska pröva vilket straffrättsligt ansvar en lots kan ha när denne haft en aktiv roll i framförandet av ett fartyg.

Göteborgs tingsrätt meddelar domen under onsdagen den 30 september.

Texten uppdateras när domen har meddelats.