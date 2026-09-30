Kaptenen och lotsen döms efter dödsolyckan utanför Tjörn

Två personer omkom i samband med olyckan utanför Tjörn. Foto: NYHETERsto

Både befälhavaren på lastfartyget Misje Verde och Sjöfartsverkets lots döms efter den svåra båtolyckan i Hakefjorden i somras. Två personer omkom och två skadades allvarligt när lastfartyget kolliderade med en fritidsbåt.

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Göteborgs tingsrätt meddelade domen på onsdagen. Båda döms för två fall av vållande till annans död, två fall av vållande till kroppsskada samt vårdslöshet i sjötrafik.

Familj på fyra personer ombord

Olyckan inträffade den 28 juli när det nära 90 meter långa norskflaggade lastfartyget Misje Verde var på väg från Uddevalla mot Norge.

I Hakefjorden färdades samtidigt två fritidsbåtar i samma riktning som lastfartyget. Ombord på den ena fanns en familj på fyra personer.

Misje Verde höll omkring 12 knop medan fritidsbåtarna höll omkring sju knop. Vid 21.27 hann lastfartyget upp familjens båt utan att befälhavaren eller lotsen hade upptäckt den.

Misje Verde är ett norskt miljöanpassat General Cargo Ship (byggt 2023) med hybriddrift, en längd på 89,95 meter. Fartyget ägs av Misje Rederi. Foto: NYHETERsto

Misje Verde kolliderade med fritidsbåten, som sjönk. Mamman och dottern omkom genom drunkning. Pappan och sonen överlevde men skadades allvarligt.

Brister i utkiken

En central fråga under rättegången har varit vem som bar ansvaret för utkiken från bryggan.

Lotsen hade tagit över styrningen och skötte navigeringen och manövreringen av Misje Verde. Befälhavaren ägnade under stora delar av resan tid åt administrativt arbete.

Tingsrätten konstaterar att befälhavaren hade det yttersta ansvaret för att fartyget framfördes enligt gott sjömanskap och att ständig och noggrann utkik hölls. Ansvaret försvann inte genom att en lots fanns ombord.

Samtidigt hade lotsen ett eget ansvar. Genom att ta över navigeringen och manövreringen hade han dessutom tagit på sig ett större ansvar för fartygets framförande.

Tingsrätten kommer fram till att kravet på ständig och noggrann utkik inte uppfylldes.

Fritidsbåtarna syntes på radarn

Sikten framåt från Misje Verde begränsades av en grävmaskin som fanns monterad på fartygets däck. Fartyget gick samtidigt med så kallad akterlig trim, vilket innebar att aktern låg djupare i vattnet än fören.

Enligt rederiets instruktion skulle fartyget inte ha framförts på det sättet med grävmaskinen ombord eftersom sikten begränsades för mycket. Varken befälhavaren eller lotsen kände dock till den instruktionen.

Utredningen visar samtidigt att fritidsbåtarna kunde ses på Misje Verdes radar under delar av de omkring 15 minuter som föregick kollisionen.

På S-bandsradarn syntes båda fritidsbåtarna tydligt vid flera tillfällen. På X-bandsradarn blev de mindre tydliga efter att inställningarna ändrats och under de sista minuterna före olyckan gick de inte längre att urskilja.

Ingen av männen upptäckte familjens fritidsbåt innan kollisionen.

Båda nekade till brott

Både befälhavaren och lotsen nekade till brott.

Befälhavaren uppgav att han ansåg att de båda fungerade som utkik och att två personer på bryggan var tillräckligt. Lotsen menade i sin tur att befälhavaren hade funktionen som utkik medan han själv navigerade och manövrerade fartyget.

Tingsrätten gör en annan bedömning och anser att båda varit oaktsamma.

Genom bristerna i utkiken upptäcktes aldrig fritidsbåten och Misje Verde höll inte undan innan kollisionen.

Båda döms därför för vårdslöshet i sjötrafik och för att genom oaktsamheten ha orsakat två personers död och de två överlevandes skador.

Olika påföljder

Befälhavaren döms till villkorlig dom.

Lotsen döms till villkorlig dom och 80 dagsböter på 640 kronor, sammanlagt 51 200 kronor.

Att befälhavarens villkorliga dom inte kombineras med dagsböter beror på att han tidigare varit frihetsberövad i målet.

Båda ska dessutom betala 1 000 kronor vardera till Brottsofferfonden.